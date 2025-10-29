भारत की अहम परमाणु जानकारी चुराने की फिराक में थे हुसैनी बंधु, पाकिस्तानी जासूसों को लेकर बड़ा खुलासा

संक्षेप: मुख्य आरोपी अख्तर हुसैन भी फर्जी कागजों से बार-बार गल्फ देशों में आता-जाता था। उसके पास गोपनीय सरकारी केंद्र के तीन अलग-अलग फर्जी आई कार्ड भी मिले हैं। साथ ही पुलिस ने अलेक्जेंडर पामर और अली रजा हुसैन नाम के BARC के फर्जी आईकार्ड भी जब्त किए हैं।

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुसैन बंधु भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) से अहम जानकारी चुराने की फिराक में थे। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब आदिल हुसैनी के भाई अख्तर के पास से मुंबई पुलिस को BARC का फर्जी आईडी कार्ड मिला। जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भाभा अनुसंधान केंद्र में घुसकर वहां से संवेदनशील जानकारी चोरी करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि अख्तर अपने मंसूबों में कामयाब हो पता वह और उसका भाई पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन दोनों भाइयों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है।

अख्तर की निशानदेही पर हुई आदिल की गिरफ्तारी इस बारे में जानकारी देते हुए स्पेशल सेल के अधिकारी ने बताया कि 59 वर्षीय आदिल हुसैनी को स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली के सीमापुरी इलाके से गिरफ्तार किया। उसके पास से फर्जी पासपोर्ट मिला है। दरअसल मुबंई पुलिस द्वारा अख्तर की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर आदिल की गिरफ्तारी हो सकी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अख्तर हुसैनी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत के परमाणु केंद्र BARC के किसी कर्मचारी से संपर्क करने की कोशिश में था। वहीं स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े आदिल हुसैन से बुधवार को आईबी और रॉ ने भी पूछताछ की। आदिल पिछले कई सालों से दुबई और दूसरे देशों में घूम रहा था।

आदिल के बारे में एक अन्य चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। सूत्रों की मानें तो आदिल ने रूसी मूल के वैज्ञानिक से हासिल न्यूक्लियर डिजाइन को ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट को बेचकर बहुत पैसे कमाए थे। इन पैसों को उसने दुबई में प्रॉपर्टी में लगा दिया। वह दो दशक पहले ही दिल्ली के सीमापुरी में शिफ्ट हुआ था।

उधर मुख्य आरोपी अख्तर भी फर्जी कागजों से बार-बार गल्फ देशों में आता-जाता था। उसके पास गोपनीय सरकारी केंद्र के तीन अलग-अलग फर्जी आई कार्ड भी मिले हैं। साथ ही पुलिस ने इनके पास से अलेक्जेंडर पामर और अली रजा हुसैन नाम के BARC के फर्जी आईकार्ड भी जब्त किए हैं। साथ ही आरोपियों से पुलिस नक्शे और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। मामले में एक कैफे ऑपरेटर से भी पूछताछ की जा रही है।