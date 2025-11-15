संक्षेप: हरियाणा रेवाड़ी में एक मकान में पति-पत्नी ने एक ही फंदे पर फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी। मृतकों की पहचान मध्यप्रदेश के सागर जिले के 26 वर्षीय राजकुमार और उसकी 22 साल की पत्नी हाली के रूप में हुई है।

हरियाणा रेवाड़ी में एक मकान में पति-पत्नी ने एक ही फंदे पर फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी। मृतकों की पहचान मध्यप्रदेश के सागर जिले के 26 वर्षीय राजकुमार और उसकी 22 साल की पत्नी हाली के रूप में हुई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। इसमें लिखा था कि हमारी डेडबॉडी हमारे मां-बाप आएं तो उनको दे देना, नहीं तो यहीं पर दाह संस्कार कर देना। हमारा सामान भाई को सौंप देना। वहीं, युवक राजकुमार ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी, जिसमें उसने लिखा था-भाइयों, सभी को आखिरी गुड नाइट। पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिए हैं।

प्राइवेट कंपनी में काम करते थे दोनों राजकुमार के भाई महेंद्र ने बताया कि राजकुमार और हाली ने साल 2020 में लव मैरिज की थी। शादी के बाद ही वे रोजगार की तलाश में रेवाड़ी के धारूहेड़ा आए थे। दोनों प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। रात 11 बजे दोनों किसी की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में गए थे और 1 बजे लौटे। शनिवार सुबह राजकुमार ने उसके साथ नाश्ता किया था। इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। महेंद्र ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे जब उसका बड़ा भाई राजकुमार को बुलाने गया तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज लगाने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर उन्होंने खिड़की से झांका तो राजकुमार और हाली एक ही फंदे पर लटके थे।

दरवाजा तोड़ कर अंदर घुसी पुलिस

परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी आई। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। यहां से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। महेंद्र ने बताया कि जब उन्होंने राजकुमार की इंस्टाग्राम आईडी चेक की तो पता चला कि उसने पार्टी से आने के बाद इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें उसने लिखा था कि भाइयों सभी को आखिरी गुड नाइट। धारुहेड़ा थाना प्रभारी कश्मीर ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।