Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHusband Wife Suicide In Rewari Put Instagram Story Last Good Night To All
सबको आ​खिरी गुडनाइट... पति-पत्नी ने एक ही फंदे पर किया सुसाइड

सबको आ​खिरी गुडनाइट... पति-पत्नी ने एक ही फंदे पर किया सुसाइड

संक्षेप: हरियाणा रेवाड़ी में एक मकान में पति-पत्नी ने एक ही फंदे पर फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी। मृतकों की पहचान मध्यप्रदेश के सागर जिले के 26 वर्षीय राजकुमार और उसकी 22 साल की पत्नी हाली के रूप में हुई है।

Sat, 15 Nov 2025 08:32 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हरियाणा रेवाड़ी में एक मकान में पति-पत्नी ने एक ही फंदे पर फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी। मृतकों की पहचान मध्यप्रदेश के सागर जिले के 26 वर्षीय राजकुमार और उसकी 22 साल की पत्नी हाली के रूप में हुई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। इसमें लिखा था कि हमारी डेडबॉडी हमारे मां-बाप आएं तो उनको दे देना, नहीं तो यहीं पर दाह संस्कार कर देना। हमारा सामान भाई को सौंप देना। वहीं, युवक राजकुमार ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी, जिसमें उसने लिखा था-भाइयों, सभी को आखिरी गुड नाइट। पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राइवेट कंपनी में काम करते थे दोनों

राजकुमार के भाई महेंद्र ने बताया कि राजकुमार और हाली ने साल 2020 में लव मैरिज की थी। शादी के बाद ही वे रोजगार की तलाश में रेवाड़ी के धारूहेड़ा आए थे। दोनों प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। रात 11 बजे दोनों किसी की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में गए थे और 1 बजे लौटे। शनिवार सुबह राजकुमार ने उसके साथ नाश्ता किया था। इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। महेंद्र ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे जब उसका बड़ा भाई राजकुमार को बुलाने गया तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज लगाने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर उन्होंने खिड़की से झांका तो राजकुमार और हाली एक ही फंदे पर लटके थे।

दरवाजा तोड़ कर अंदर घुसी पुलिस

परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी आई। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। यहां से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। महेंद्र ने बताया कि जब उन्होंने राजकुमार की इंस्टाग्राम आईडी चेक की तो पता चला कि उसने पार्टी से आने के बाद इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें उसने लिखा था कि भाइयों सभी को आखिरी गुड नाइट। धारुहेड़ा थाना प्रभारी कश्मीर ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Suicide Suicide Case
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।