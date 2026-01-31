दिल्ली के ज्योति नगर में बेटे को खाना लेने भेजकर पति-पत्नी ने लगाया फंदा, सुसाइड नोट में बताई वजह
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में गुरुवार देर रात अधेड़ दंपती ने अपने फ्लैट में कथित तौर पर फंदा लगाकर जान दी। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय अजय कुमार और 50 वर्षीय रीता के रूप में हुई है। दोनों के शव अलग-अलग कमरों में लटके मिले। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें इस जोड़े ने बच्चों के कामयाब न होने, कर्ज और व्यवसाय में समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।
मेडिकल स्टोर चलाते थे अजय
घटना की जानकारी गुरुवार रात 12:05 बजे ज्योति नगर थाने को मिली। पुलिस ने तुरंत टीम भेजकर फ्लैट की जांच की। अजय कुमार सोनिया विहार में मेडिकल स्टोर चलाते थे, जबकि रीता घर पर ही रहती थीं। उनका बड़ा बेटा 29 वर्षीय भास्कर पिछले कुछ समय से पिता के साथ मेडिकल स्टोर पर काम कर रहा था। छोटा बेटा 25 वर्षीय शरद एक निजी कंपनी में कार्यरत है।
बेटे को खाना लेने भेजा था
भास्कर ने बताया कि गुरुवार रात 11 बजे घर लौटकर उन्होंने माता-पिता से खाने के लिए पूछा, लेकिन दोनों ने भूख न होने की बात कही। उन्होंने भास्कर को बाहर जाकर खाना लाने के लिए कहा। करीब 11:45 बजे जब वह खाना लेकर वापस लौटा तो देखा कि पिता और मां अपने-अपने कमरे में फंदे से लटके हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने शवों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
कारणों की जांच कर रही टीम
पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमॉर्टम पूरा कर दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस घटना की छानबीन के लिए फ्लैट के फुटेज खंगाल रही है और आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।