Husband wife and their families fight inside Gurugram women police station गुरुग्राम में महिला थाना बना अखाड़ा, पुलिस के सामने ही पति-पत्नी और घरवालों में हुई मारपीट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHusband wife and their families fight inside Gurugram women police station

गुरुग्राम में महिला थाना बना अखाड़ा, पुलिस के सामने ही पति-पत्नी और घरवालों में हुई मारपीट

गुरुग्राम के सेक्टर 51 स्थित महिला थाने में उस समय अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जब दहेज उत्पीड़न के मामले में थाने पहुंची एक महिला और उसके पति ने पुलिस के सामने ही ही एक-दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। 

Praveen Sharma गुरुग्राम, पीटीआईSat, 20 Sep 2025 02:54 PM
share Share
Follow Us on
गुरुग्राम में महिला थाना बना अखाड़ा, पुलिस के सामने ही पति-पत्नी और घरवालों में हुई मारपीट

गुरुग्राम के सेक्टर 51 स्थित महिला थाने में उस समय अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जब दहेज उत्पीड़न के मामले में थाने पहुंची एक महिला और उसके पति ने पुलिस के सामने ही ही एक-दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में पति-पत्नी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद फिलहाल सभी को जमानत पर छोड़ दिया है।

पुलिस ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लड़ाई इतनी हिंसक हो गई कि उन्हें अलग करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की जरूरत पड़ गई।

महिला थाने की हेड कॉन्स्टेबल नीलम द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, कन्हाई गांव निवासी पूजा ने अपने पति मनीष और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस द्वारा शिकायत की जांच शुरू की गई और गुरुवार को दोनों पक्षों को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाया गया था।

शिकायतकर्ता महिला पूजा अपने मायकेवालों के साथ के साथ आई थी, जबकि उसका पति मनीष अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ थाने पहुंचा था।

हेड कॉन्स्टेबल नीलम ने अपनी शिकायत में कहा, "जब मैं दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही थी, तो उनके बीच बहस शुरू हो गई। कुछ ही देर में यह गाली-गलौज और फिर मारपीट में बदल गई।"

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला हेड कॉन्स्टेबल की ओर से दी गई शिकायत के बाद, पुलिस द्वारा बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने पूजा, उसके पति, ससुराल वालों और परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, बाद में सभी आरोपियों को थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया और वे दहेज मामले की जांच में शामिल हो गए।