शक की वजह से गर्भवती पत्नी का गला घोंटा, फिर खुद का गला रेतकर थाने पहुंच गया
दिल्ली में गुरुवार रात को अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं की हत्या करने का मामला सामने आया है। दोनों मामलों में पति ही आरोपी निकला है। एक महिला की गला घोंटकर हत्या की गई जबकि दूसरी को चाकू घोंपकर मार डाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली में दो महिलाओं की हत्या करने का मामला सामने आया है। मंगोलपुरी इलाके में गुरुवार रात एक शख्स ने गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर खुद का गला रेतकर राज पार्क थाने पहुंच गया। पुलिस ने घायल को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर, निहाल विहार इलाके में गुरुवार रात बीच सड़क पर एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके से मृतका के पति को हिरासत में लिया है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगोलपुरी इलाके में मारी गई महिला की पहचान 25 साल की कोमल के तौर पर हुई है। बिहार के सिवान की रहने वाली कोमल का विवाह दो साल पहले जमशेदपुर निवासी वरुण से हुई थी। कोमल शादी के बाद से ससुराल जमशेदपुर में रहने लगी। वरुण कोई स्थायी काम नहीं करता था। इसकी वजह से शादी के कुछ समय के बाद ही दोनों में विवाद होने लगा।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि दो माह पहले कोमल और वरुण में मारपीट हो गई थी। इसके बाद कोमल अकेले ही ट्रेन से दिल्ली चली आई। मंगोलपुरी आर ब्लॉक में कोमल के भाई चिंटू और सूरज किराये के कमरे में रहते हैं। दोनों फैक्टरी में काम करते हैं। एक माह पहले वरुण भी पत्नी को मनाने के लिए दिल्ली आया और यहीं रुक गया।
शक की वजह से वारदात
वरुण पत्नी को जमशेदपुर ले जाने के लिए आया था, लेकिन कोमल साथ जाने को तैयार नहीं थी। इस बीच वरुण को मालूम हुआ कि उसकी पत्नी शादी से पहले भी इसी इलाके में रहती थी। उसे पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा। गुरुवार शाम इसी को लेकर वरुण ने दुपट्टे से पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी।
घायल हालत में थाने आया
पत्नी की हत्या के बाद आरोपी ने रसोई में रखे चाकू से अपना गला रेत लिया। इसके बाद गले को तौलिए से बांधकर लहूलुहान हालत में सीधे राजपार्क पुलिस थाने पहुंचा और घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस वरुण के बताए फ्लैट पर पहुंची, तो वहां कोमल मृत पड़ी थी।
बीच सड़क पर चाकू गोदकर हत्या
उधर, निहाल विहार इलाके में गुरुवार रात बीच सड़क पर एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मौके से मृतका का पति को हिरासत में लिया गया, उसका एक साथी फरार है। पुलिस के अनुसार, 28 साल की श्रीमती का विवाह 10 साल पहले सोनू से हुआ था। दोनों का चार साल का बेटा है। तीन साल पहले कलह के कारण महिला बच्चे के साथ अम्बिका इन्क्लेव में किराये पर रहने लगी थी। सोनू अक्सर यहां आता था। उसने कई बार पत्नी को घर ले जाने का प्रयास भी किया।
गुरुवार को महिला घर के पास सब्जी लेने जा रही थी। रास्ते में सोनू और उसके दोस्त ने श्रीमती को रोका और पेट में चाकू घोंप दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची तो सोनू मौके पर मिला, उसका दोस्त फरार था। पुलिस श्रीमती को अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सोनू ने पुलिस को बताया कि हत्या उसके दोस्त ने की है। पुलिस जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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