खाना बनाने में देरी पर पत्नी का गला रेता, फरीदाबाद में हैवान पति का खूनी खेल
फरीदाबाद में एक हैवान पति का कातिल रूप सामने आया है। खाना बनाने में देरी होने पर उसने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
फरीदाबाद के श्याम कॉलोनी में गुरुवार दोपहर बाद घरेलू विवाद जानलेवा साबित हुआ। खाना बनाने में देरी से नाराज पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। पल्ला थाना पुलिस ने मृतका के बेटे की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है।
मृतका किरण अपने पति अरुण कुमार के साथ श्याम कॉलोनी में रहती थीं। मृतका की बहू रुचि ने बताया कि गुरुवार दोपहर बाद परिवार के सदस्य कुछ देर के लिए सो गए थे, जिससे खाना बनने में देरी हो गई। इसी बात पर उसके ससुर अरुण कुमार गुस्से में आ गए और सास के साथ मारपीट करने लगे। आरोप है कि उन्होंने चाकू से उसकी सास किरण की गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल किरण को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। रूचि ने बताया कि खाना वह और उसकी सास मिलकर बनाया करती थी। आरोप है कि उसके ससुर अक्सर सास के साथ मारपीट और झगड़ा किया करते थे।
अक्सर विवाद होता था
मृतका के बड़े बेटे करण सिंह ने बताया कि उनके पिता गांव में खेती करते हैं। वह अक्सर उनकी मां पर गांव चलने का दबाव बनाते थे, जबकि मां गांव नहीं जाना चाहती थीं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद और मारपीट होती थी। करण ने बताया कि एक दिन पहले उनकी 80 साल की दादी राजकुमारी गांव से फरीदाबाद आई थीं। इसके बाद पिता और दादी के बीच लंबी बातचीत हुई और अगले ही दिन यह घटना हो गई।
पुलिस दे रही दबिश
घटना की सूचना मिलते ही पल्ला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतका के बेटे करण सिंह की शिकायत पर आरोपी अरुण कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच होगी।
परिवार में सात लोग थे
परिवार में अरूण के साथ उनकी पत्नी किरण, बड़ा बेटा करण सिंह, उसकी पत्नी रूचि, बेटा आठ माह, कुदंन सिंह व किशन अरूण के बेटे हैं। उनकी मां राजकुमारी कभी-कभी गांव से फरीदाबाद आती थी। परिवार पिछले करीब 10 साल से अपने मकान में रहता हैं।
धैर्य की कमी से बढ़ रही हिंसा
वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. धर्मेंद्र नेहरा ने बताया कि लोगों में धैर्य समाप्त होने की वजह से हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। पति-पत्नी का रिश्ता मधुर संबंधों का होता है। छोटे-छोटे पारिवारिक विवादों को धैर्यपूर्वक और समझदारी से निपटाने की आवश्यकता होती है। गुस्सा आने के दौरान व्यक्ति को उस स्थान से चले जाना चाहिए और बाद में धैर्यपूर्वक बैठकर विवाद का निपटाने की आवश्यकता होती है। कई बार मारपीट जानलेवा भी हो जाती है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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