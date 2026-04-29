दिल्ली में घरेलू विवाद के बाद पति ने पत्नी को फर्श पर पटका, सिर फटने से मौत; तीन साल का है कपल का बच्चा
वारदात के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। फिलहाल आरोपी पति फरार है और पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।
दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में बुधवार शाम एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान गुस्से में आगबबूला हुए पति ने अपनी ही पत्नी को जोर से फर्श पर पटक दिया। इस हमले में महिला के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी पति मौके से फरार हो गया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान रूपक के रूप में हुई है। वह पेशे से एक वाहन चालक (ड्राइवर) है। रूपक अपनी पत्नी पूनम और तीन साल के मासूम बच्चे के साथ सोनिया विहार के टोल टैक्स इलाके में रहता था। रूपक और पूनम की शादी लगभग पांच साल पहले हुई थी और यह परिवार करीब एक साल पहले ही इस इलाके में रहने आया था।
विवाद होने पर पति ने पत्नी को फर्श पर फेंका
बुधवार की शाम घर पर किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अचानक बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि रूपक ने पूनम को उठाकर सीधा फर्श पर दे मारा। इसके बाद शाम करीब 6 बजे पुलिस को वारदात की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची।
अस्पताल ले जाने पर महिला मृत घोषित
पुलिस ने खून से लथपथ पूनम को आनन-फानन में जेपीसी अस्पताल ले पहुंचाया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तुरंत क्राइम और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया, जिन्होंने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। फिलहाल आरोपी पति रूपक फरार है। पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।
सोने व हीरे के गहने चुराने के आरोप में घरेलू सहायिका गिरफ्तार
उधर एक अन्य घटना में उत्तर-पश्चिम दिल्ली में एक घर में हुई सोने और हीरे के गहनों की चोरी के मामले में पुलिस ने वहां काम करने वाली 23 वर्षीय घरेलू सहायिका को गिरफ्तार किया है और चोरी का सारा माल बरामद कर लिया गया है।
शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहती थी आरोपी महिला
पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान कबीर नगर निवासी आरती चौहान के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार, 27 अप्रैल को पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को राणा प्रताप बाग स्थित उर्मिला जैन (75) के घर से कीमती सामान की चोरी के संबंध में सूचना दी गई थी।
जैन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, इस दौरान घर में आने-जाने वाली घरेलू सहायिका पर संदेह हुआ। लगातार पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने आसानी से पैसा कमाने के लिए चोरी की थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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