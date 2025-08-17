Husband reached police station after killing his wife in Delhi, 24 year old woman died in Seelampur दिल्ली में पत्नी की हत्या कर थाना पहुंचा पति, सीलमपुर में 24 वर्षीय महिला के मर्डर से सनसनी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHusband reached police station after killing his wife in Delhi, 24 year old woman died in Seelampur

दिल्ली में पत्नी की हत्या कर थाना पहुंचा पति, सीलमपुर में 24 वर्षीय महिला के मर्डर से सनसनी

दिल्ली के सीलमपुर से हिला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की। इसके बाद थाना पहुंचकर इसके बारे में जानकारी दी। पत्नी की उम्र 24 वर्ष बताई गई है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 10:39 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में पत्नी की हत्या कर थाना पहुंचा पति, सीलमपुर में 24 वर्षीय महिला के मर्डर से सनसनी

दिल्ली के सीलमपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के सीलमपुर की झुग्गी में रहने वाले एक व्यक्ति ने तड़के सुबह थाना पहुंचकर बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। इस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एक टीम को शख्स द्वारा बताई जगह भेजा। घटनास्थल से पुलिस को लगभग 24 वर्षीय एक महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला।

सीलमपुर थाना पुलिस को आज रविवार सुबह करीब पांच बजे एक शख्स ने आकर जानकारी दी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हत्या की अभ वजह सामने नहीं आई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को 24 साल की एक महिला की लाश मिली, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अपराध और एफएसएल टीमों ने घटनास्थल की जाँच और सबूत जुटाना शुरू कर दिया है।

इधर आरोपी के खिलाफ थाना सीलमपुर में धारा बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही पूछताछ और आगे की छानबीन जारी है।