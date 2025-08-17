दिल्ली में पत्नी की हत्या कर थाना पहुंचा पति, सीलमपुर में 24 वर्षीय महिला के मर्डर से सनसनी

दिल्ली के सीलमपुर से हिला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की। इसके बाद थाना पहुंचकर इसके बारे में जानकारी दी। पत्नी की उम्र 24 वर्ष बताई गई है।

सीलमपुर थाना पुलिस को आज रविवार सुबह करीब पांच बजे एक शख्स ने आकर जानकारी दी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हत्या की अभ वजह सामने नहीं आई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को 24 साल की एक महिला की लाश मिली, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अपराध और एफएसएल टीमों ने घटनास्थल की जाँच और सबूत जुटाना शुरू कर दिया है।