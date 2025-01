husband plan to chop wife body into pieces after murder by watching youtube videos in delhi

Delhi : पत्नी का मर्डर कर टुकड़े-टुकड़े करना चाहता था पति, यूट्यूब वीडियो देख बनाई थी योजना

हत्या के बाद पत्नी के टुकड़े करना चाहता था, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया The husband wanted to murder his wife and chop her into pieces, he made the plan after watching a YouTube video

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान , नई दिल्ली। हिन्दुस्तान Wed, 8 Jan 2025 07:25 AM Share Share Follow Us on