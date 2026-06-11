दिल्ली में पति ने हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर ली पत्नी की जान; वैलेंटाइन डे पर हुई थी शादी, चार महीने में हुआ दर्दनाक अंत
वारदात के बाद क्राइम व FSL की टीमों को भी मौके पर जांच के लिए बुलाया गया। टीमों ने मौके से फॉरेंसिक सुबूत जुटाए हैं। इस वारदात को लेकर सीलमपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और स्थानीय एसडीएम की निगरानी में मामले की जांच की जा रही है
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर के गौतमपुरी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी की सिर पर ताबड़तोड़ हथौड़ा मारकर कर बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका की पहचान 35 वर्षीय राजदा के रूप में की है। वारदात के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। साथ ही आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 36 वर्षीय दाउद ईशाक खान के रूप में हुई है। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया एक छोटा हथौड़ा भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने महिला को धोखा देकर दूसरी शादी की थी, इसी वजह से दोनों के बीच विवाद हो रहे थे। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजदा की शादी इसी साल 14 फरवरी यानि वैलेंटाइन डे पर गौतमपुरी निवासी दाऊद से हुई थी, जो पेशे से ऑटो चालक है। राजदा के माता पिता का देहांत हो चुका है और उसका मायका भी सीलमपुर इलाके में है। राजदा की शादी उसके जीजा रिजवान ने करवाई थी। शादी के समय दाऊद ने यह बात छिपाई थी कि वह पहले से शादीशुदा है। करीब एक सप्ताह पहले दाऊद अचानक अपनी पहली पत्नी से हुए चार बड़े बच्चों को घर ले आया। इनमें दो लड़के और दो लड़कियां शामिल हैं और सबसे बड़ा बेटा 18 वर्ष का है।
आरोपी ने धोखे से की थी दूसरी शादी, पहली शादी से चार बच्चे
जब राजदा को पता चला कि दाऊद की पहली पत्नी गोवा की तरफ रहती है और उसने धोखे से दूसरी शादी की है तो घर में कलह शुरू हो गई। इस बीच जब रिजवान और अन्य रिश्तेदारों ने उससे बात करने की कोशिश की तो आरोपी ने बताया कि पहली पत्नी से उसकी बन नहीं रही थी, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली थी। तब राजदा और उसके मायके वालों ने इस धोखे का काफी विरोध किया था। बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर तब से घर में हर रोज झगड़ा हो रहा था।
साजिश के तहत दिया बच्चों को भेज दिया था दादी घर
आरोप है कि दाऊद ने बेहद सोची-समझी साजिश के तहत इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बुधवार शाम को ही दाऊद ने अपने चारों बच्चों को पास में ही रहने वाली उनकी दादी के घर भेज दिया था। इसके बाद गुरुवार तड़के, दोनों के बीच फिर से बहस हुई। गुस्साए दाऊद ने घर में रखे हथौड़े से राजदा के सिर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। इसके बाद आरोपी की बहन ने मृतका के जीजा रिजवान को फोन पर हत्या की जानकारी दी। जब मायके वाले मौके पर पहुंचे, तो राजदा खून से लथपथ हालत में फर्श पर मृत पड़ी हुई थी।
वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी, पुलिस ने दबोचा
जब इस वारदात की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। क्राइम व एफएसएल की टीमों को भी मौके पर जांच के लिए बुलाया गया। टीमों ने मौके से फॉरेंसिक सुबूत जुटाए हैं। इस वारदात को लेकर सीलमपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्थानीय एसडीएम की निगरानी में मामले की जांच की जा रही है
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।