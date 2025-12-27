दिल्ली में पति ने 20 रुपये नहीं देने पर की पत्नी की हत्या, फिर खुद भी ट्रेन के आगे कूद गया

संक्षेप: दिल्ली के कस्तूरबा नगर में 20 रुपये को लेकर हुए झगड़े के दौरान 48 वर्षीय एक शख्स ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने के कुछ घंटे बाद खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। आरोपी पेश से दिहाड़ी मजदूर था और कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी की शादी हुई थी।

पुलिस ने बताया कि कुलवंत सिंह ने बुधवार दोपहर करीब 2.30 बजे अपनी पत्नी महिंदर कौर (45) से पैसे मांगे। पत्नी ने जब पैसे देने से मना किया तो उनके बीच बहस हो गई। यह बहस कुछ ही देर में झगड़े में बदल गई। इसके बाद कुलवंत सिंह ने कथित तौर पर अपने घर की छत पर पत्नी की हत्या कर दी।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दंपती के दो बेटे और एक बेटी है। उन्होंने 4 दिसंबर को ही बेटी की शादी की थी और एक और रस्म की तैयारियां चल रही थीं, जिसके लिए बेटी जल्द ही घर आने वाली थी।

घटना के समय घर पर कोई नहीं था। दंपती का सबसे बड़ा बेटा शिवचरण (21), जो एक कैटरर के लिए काम करता है, सिगरेट खरीदने बाहर गया था। उसने पुलिस को बताया कि जब वह घर लौटा तो उसने अपनी मां को बेजान पड़ा पाया और शोर मचाया।

पुलिस जब घर पहुंची तो महिला का शव एक शॉल में लिपटा हुआ चारपाई पर मिला। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारे पहुंचने से पहले परिवार और पड़ोसी महिला के शव को छत से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ले आए था, जिससे हमारी जांच मुश्किल हो गई।"

कुलवंत सिंह के भाई ने पुलिस को बताया कि महिंदर कौर अपने कमरे में आत्महत्या की थी। परिवार के बाकी लोग भी इसी बात पर अड़े रहे। हालांकि, उनके बयानों में विरोधाभास और गर्दन पर चोट के निशान देखकर पुलिस को शक हुआ। मृतका का बेटा शिवचरण भी घटना के बारे में अपनी बातें बदलता रहा, जिससे पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी। गुरुवार को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि यह हत्या का मामला था।

इस बीच पुलिस को पता चला कि कुलवंत सिंह गायब है, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि उसे घर के पास रेलवे ट्रैक के पास देखा गया था। पुलिस की एक टीम कुछ पड़ोसियों के साथ जब मौके पर पहुंची तो कुलवंत सिंह ने कथित तौर पर भागने की कोशिश की और सामने से आ रही ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार, पुलिस के पकड़ने से कुछ सेकेंड पहले ही वह ट्रेन की चपेट में आ गया था।