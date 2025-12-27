Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsHusband kills wife for refusing to give him 20 rupees dies by suicide in delhi
दिल्ली में पति ने 20 रुपये नहीं देने पर की पत्नी की हत्या, फिर खुद भी ट्रेन के आगे कूद गया

संक्षेप:

दिल्ली के कस्तूरबा नगर में 20 रुपये को लेकर हुए झगड़े के दौरान 48 वर्षीय एक शख्स ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने के कुछ घंटे बाद खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। आरोपी पेश से दिहाड़ी मजदूर था और कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी की शादी हुई थी।

Dec 27, 2025 09:32 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के कस्तूरबा नगर में 20 रुपये को लेकर हुए झगड़े के दौरान 48 वर्षीय एक शख्स ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने के कुछ घंटे बाद खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। आरोपी पेश से दिहाड़ी मजदूर था।

पुलिस ने बताया कि कुलवंत सिंह ने बुधवार दोपहर करीब 2.30 बजे अपनी पत्नी महिंदर कौर (45) से पैसे मांगे। पत्नी ने जब पैसे देने से मना किया तो उनके बीच बहस हो गई। यह बहस कुछ ही देर में झगड़े में बदल गई। इसके बाद कुलवंत सिंह ने कथित तौर पर अपने घर की छत पर पत्नी की हत्या कर दी।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दंपती के दो बेटे और एक बेटी है। उन्होंने 4 दिसंबर को ही बेटी की शादी की थी और एक और रस्म की तैयारियां चल रही थीं, जिसके लिए बेटी जल्द ही घर आने वाली थी।

घटना के समय घर पर कोई नहीं था। दंपती का सबसे बड़ा बेटा शिवचरण (21), जो एक कैटरर के लिए काम करता है, सिगरेट खरीदने बाहर गया था। उसने पुलिस को बताया कि जब वह घर लौटा तो उसने अपनी मां को बेजान पड़ा पाया और शोर मचाया।

पुलिस जब घर पहुंची तो महिला का शव एक शॉल में लिपटा हुआ चारपाई पर मिला। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारे पहुंचने से पहले परिवार और पड़ोसी महिला के शव को छत से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ले आए था, जिससे हमारी जांच मुश्किल हो गई।"

कुलवंत सिंह के भाई ने पुलिस को बताया कि महिंदर कौर अपने कमरे में आत्महत्या की थी। परिवार के बाकी लोग भी इसी बात पर अड़े रहे। हालांकि, उनके बयानों में विरोधाभास और गर्दन पर चोट के निशान देखकर पुलिस को शक हुआ। मृतका का बेटा शिवचरण भी घटना के बारे में अपनी बातें बदलता रहा, जिससे पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी। गुरुवार को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि यह हत्या का मामला था।

इस बीच पुलिस को पता चला कि कुलवंत सिंह गायब है, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि उसे घर के पास रेलवे ट्रैक के पास देखा गया था। पुलिस की एक टीम कुछ पड़ोसियों के साथ जब मौके पर पहुंची तो कुलवंत सिंह ने कथित तौर पर भागने की कोशिश की और सामने से आ रही ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार, पुलिस के पकड़ने से कुछ सेकेंड पहले ही वह ट्रेन की चपेट में आ गया था।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या कुलवंत सिंह नशे का आदी था और अपनी लत पूरी करने के लिए पत्नी से पैसे मांगता था। ऐसा भी हो सकता है कि उसने नशे की हालत में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की हो। पुलिस ने परिवार वालों के बयान दर्ज कर लिए हैं और पोस्टमॉर्टम की डिटेल्स और मोबाइल डेटा लोकेशन के साथ कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करेगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Crime News Delhi News
