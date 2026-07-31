घरेलू विवाद में गई पत्नी की जान, कैंची घोंपकर पति ने की हत्या; दिल्ली के पढ़े-लिखे परिवार में हुई वारदात
वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस टीम गुरुवार रात आनन-फानन में कोमल को लेकर डॉ. हेडगेवार अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया।
दिल्ली के शाहदरा जिले के जगतपुरी इलाके में घरेलू कलह के चलते गुरुवार रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कैंची से हमला कर निर्ममता से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका के डॉक्टर बेटे की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं। वारदात के वक्त बेटा तैयारी के लिए लाइब्रेरी गया था, वहीं उसकी जुड़वां बहन जॉब पर गई हुई थी।
मामले की जानकारी देते हुए शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि मृतका की पहचान 50 वर्षीय कोमल के रूप में हुई है। वह अपने पति कमल (उम्र-53 वर्ष) और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जगतपुरी की गगन विहार सोसाइटी में रहती थीं। उनके परिवार में पति के अलावा दो जुड़वां बच्चे बेटा गौरव और बेटी गौरविका हैं।
पति-पत्नी दोनों पढ़ाते थे ट्यूशन
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का आरोपी पति कमल जहां घर से ही ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है, वहीं कोमल खुद भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थीं। जबकि उनका बेटा गौरव एक MBBS डॉक्टर है, और आगे मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, वहीं उनकी बेटी नोएडा में नौकरी करती है।
पति-पत्नी के बीच अक्सर होता रहता था झगड़ा
पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। गुरुवार को गौरव लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए गया हुआ था और बेटी भी नौकरी से नहीं लौटी थी। इस दौरान दोनों के बीच घरेलू विवाद को लेकर तीखी बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पति कमल ने पत्नी कोमल पर कैंची से जानलेवा हमला कर दिया और उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर वहां से भाग निकला।
बेटा घर आया तो वारदात का खुलासा हुआ
वारदात के कुछ घंटों बाद जब बेटा घर आया तो उसे बाहर ताला लगा हुआ मिला। इसके बाद उसने अपने पास रखी एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला तो अंदर उसे उसकी मां खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ी मिलीं और पिता गायब थे। इसके बाद उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। वहीं सीसीटीवी फुटेज की जांच में आरोपी पिता घर से एक बैग के साथ निकलता दिखाई दिया।
फर्श पर खून से लथपथ मिला शव
डीसीपी ने बताया कि गुरुवार रात करीब नौ बजे जगतपुरी थाने को इस बारे में सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पुलिस ने कोमल को खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ा पाया। फिर तत्काल मौके पर क्राइम टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस टीम आनन-फानन में कोमल को लेकर डॉ. हेडगेवार अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया।
बेटे के बयान पर FIR, आरोपी की तलाश तेज
इस वारदात के बाद बेटे गौरव के बयान के आधार पर जगतपुरी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं वारदात के बाद फरार कमल को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। आरोपी की तलाश के लिए स्पेशल स्टाफ और एएटीएस समेत पुलिस की करीब आधा दर्जन अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो आरोपी की धरपकड़ के लिए उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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