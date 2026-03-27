पति ने झगड़े में पत्नी को सिलेंडर से पीट-पीटकर मार डाला, गुरुग्राम में मर्डर से सनसनी
गुरुग्राम में एक युवक ने घरेलू कलह में अपनी पत्नी पर गैस सिलेंडर से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद आरोपी कमरे को बाहर से बंद कर फरार हो गया। शिकायत मिलने के बाद गुरुवार को पुलिस ने बजघेड़ा थाने में मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।
गुरुग्राम में एक बेरहम पति ने घरेलू कलह में अपनी पत्नी के सिर पर गैस सिलेंडर से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी कमरे को बाहर से बंद कर फरार हो गया। बजघेड़ा थाना पुलिस ने इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर गुरुवार को आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस को मंगलवार को साहिब कुंज चौमा फाटक के पास एक मकान में महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि कमरे में महिला का शव खून से लथपथ हालत में था। सीन ऑफ क्राइम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की टीमों को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। गुरुवार को मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि 20 मार्च को ही बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 22 वर्षीय सुनील को कमरा किराये पर दिया था। उसके साथ उसकी पत्नी गुंजन भी रहती थी। 23 मार्च की रात सुनील और गुंजन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान गुस्साए सुनील ने गैस सिलेंडर से पत्नी गुंजन के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
जब पड़ोसियों ने देखा कि मंगलवार से कमरा बंद है तो उन्होंने बुधवार शाम को खिड़की से अंदर झांका और पाया कि गुंजन खून से लथपथ पड़ी है।
पुलिस ने आरोपी पति को दबोचा
पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए 26 मार्च को आरोपी सुनील को गुरुग्राम से ही गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान पता चला कि सुनील और गुंजन के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। 23 मार्च की रात दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर सुनील ने गुंजन पर एक छोटे गैस सिलेंडर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।