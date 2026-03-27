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पति ने झगड़े में पत्नी को सिलेंडर से पीट-पीटकर मार डाला, गुरुग्राम में मर्डर से सनसनी

Mar 27, 2026 09:46 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में एक युवक ने घरेलू कलह में अपनी पत्नी पर गैस सिलेंडर से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद आरोपी कमरे को बाहर से बंद कर फरार हो गया। शिकायत मिलने के बाद गुरुवार को पुलिस ने बजघेड़ा थाने में मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।

पति ने झगड़े में पत्नी को सिलेंडर से पीट-पीटकर मार डाला, गुरुग्राम में मर्डर से सनसनी

गुरुग्राम में एक बेरहम पति ने घरेलू कलह में अपनी पत्नी के सिर पर गैस सिलेंडर से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी कमरे को बाहर से बंद कर फरार हो गया। बजघेड़ा थाना पुलिस ने इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर गुरुवार को आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस को मंगलवार को साहिब कुंज चौमा फाटक के पास एक मकान में महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि कमरे में महिला का शव खून से लथपथ हालत में था। सीन ऑफ क्राइम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की टीमों को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। गुरुवार को मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

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मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि 20 मार्च को ही बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 22 वर्षीय सुनील को कमरा किराये पर दिया था। उसके साथ उसकी पत्नी गुंजन भी रहती थी। 23 मार्च की रात सुनील और गुंजन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान गुस्साए सुनील ने गैस सिलेंडर से पत्नी गुंजन के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

जब पड़ोसियों ने देखा कि मंगलवार से कमरा बंद है तो उन्होंने बुधवार शाम को खिड़की से अंदर झांका और पाया कि गुंजन खून से लथपथ पड़ी है।

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पुलिस ने आरोपी पति को दबोचा

पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए 26 मार्च को आरोपी सुनील को गुरुग्राम से ही गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान पता चला कि सुनील और गुंजन के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। 23 मार्च की रात दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर सुनील ने गुंजन पर एक छोटे गैस सिलेंडर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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