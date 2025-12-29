पत्नी की हत्या कर खुद भी फंदे पर झूल गया पति, ग्रेटर नोएडा में सनसनीखेज कांड
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सरस्वती कुंज कॉलोनी में रहने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड ने गृह क्लेश के चलते पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बिसरख थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बिसरख थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मूलरूप से उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला 35 वर्षीय अनिल अपनी पत्नी अनीता के साथ करीब एक महीन से सरस्वती कुंज कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहा था। अनिल एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। वहीं उसकी पत्नी अनीता आस-पास की सोसाइटियों और घरों में साफ-सफाई का काम करती थी।
रात में दोनों के बीच हुआ था विवाद
पुलिस की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि अनिल ने रविवार रात किसी बात को लेकर हुई घरेलू क्लेश के चलते अपनी पत्नी अनीता के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद अनिल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने परिजनों को दी सूचना
हत्या और आत्महत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया। इसके बाद दोनों शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमॉर्टम हेतु भेजा गया। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।