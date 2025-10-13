Hindustan Hindi News
पत्नी पर एक दर्जन से ज्यादा वार कर उतारा मौत के घाट, फिर खुद की आत्महत्या; दिल्ली में खौफनाक वारदात

नई दिल्ली के मुनरिका गांव में रविवार को पूर्वी भारत के रहने वाले एक शख्स ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने आत्महत्या का प्रयास करते हुए खुद को भी चाकू से घायल कर लिया।

Aditi Sharma हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:08 PM
नई दिल्ली के मुनरिका गांव में रविवार को पूर्वी भारत के रहने वाले एक शख्स ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने आत्महत्या का प्रयास करते हुए खुद को भी चाकू से घायल कर लिया। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची किशनगढ़ थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जबकि घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने संबंधित धारा में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।पुलिस ने दम्पत्ति के परिजनों को सूचना दे दी है।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि मृतक 28 वर्षीय थेम्पी खोंगसाई अपने पति 30 वर्षीय थंगजाम विनय मेइतेई के साथ मुनरिका गांव में किराए के मकान में रहती थी। दम्पत्ति मूलत : मोइरांग उप-मंडल, बिष्णुपुर, मणिपुर। थंगजाम विनय मेइतेई किराने की दुकान में काम करता था।जबकि थेम्पी खोंगसाई ब्यूटीशियन का काम करती थी। थेम्पी खोंगसाई का मायके सेनापति, मणिपुर में था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार को थेम्पी और थंगजाम के बीच झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान थेम्पी ने अपने पिता को मणिपुर में फोन कर बताया कि थंगजाम उसके साथ मारपीट कर रहा है। मणिपुर से थेम्पी खोंगसाई के पिता ने मकान मालिक को फोन कर उसकी मदद करने के लिए कहा। मकान मालिक ने मामले की सूचना पुलिस को दी। किशनगढ़ थाना पुलिस दम्पत्ति के घर पहुंची तो घर का गेट अंदर से बंद था। पुलिस ने गेट तोड़ का अंदर प्रवेश किया। जहां बाथरूम के बाहर फर्श पर दोनों खून से लथपथ हालत में पड़े हुए थे। घायलों के पास में ही चाकू पड़ा हुआ था। पुलिस ने दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने थेम्पी खोंगसाई को मृत घोषित कर दिया। जब थंगजाम विनय आईसीयू में भर्ती है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

थेम्पी खोंगसाई पर एक दर्जन से ज्यादा वार किए

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक युवती थेम्पी खोंगसाई पर आरोपी युवक ने एक दर्जन से ज्यादा वार किए हैं। युवती के पेट, कंधे, कमर और गर्दन के पीछे हिस्से में घाव के निशान है। गर्दन पर किए गए गहरा घाव है। जबकि युवक ने खुद की गर्दन और पेट पर वार किए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि युवती की मौके अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी।

पिता को फोन कर बताया था पति मार देगा

पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवती के परिजनों से बता हुई है। परिजनों ने बताया कि युवती ने उन्हें फोन कर बताया था कि थंगजाम उसके साथ अक्सर मारपीट करता था। झगड़े के दौरान भी युवती ने उन्हें फोन कर बचाने की गुहार लगाई थी। लेकिन मकान मालिक या पुलिस उनके घर तक पहुंच पाती उससे पहले ही थंगजाम ने उनकी बेटी को चाकू से गोद कर मार डाला।

