Husband Killed Wife Mother in Law Through Scissor After Fight In Delhi बार-बार होता था झगड़ा, कैंची से कर दी सास-पत्नी की हत्या; दिल्ली में डबल मर्डर से हड़कंप
Husband Killed Wife Mother in Law Through Scissor After Fight In Delhi

बार-बार होता था झगड़ा, कैंची से कर दी सास-पत्नी की हत्या; दिल्ली में डबल मर्डर से हड़कंप

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में मां बेटी की चाकू मारकर बेरहमी हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने वाला महिला का दामाद योगेश सहगल बताया जा रहा है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 07:19 PM
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में मां बेटी की कैंची मारकर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने वाला महिला का दामाद योगेश सहगल बताया जा रहा है। हत्या की वजह बार-बार होते झगड़े और घरेलू विवाद बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 30 अगस्त को दोपहर 3.50 बजे पुलिस स्टेशन केएनके मार्ग पर कॉलर की मां और बहन की हत्या के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। सूचना मिलने पर, पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां घर की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में दो महिलाओं के शव पड़े मिले। मां की पहचान 63 साल की कुसुम सिन्हा और बेटी की 34 साल की प्रिया सहगल के तौर पर हुई है।

प्रिया सहगल के भाई मेघ सिन्हा ने पुलिस को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 28 अगस्त को उनकी मां कुसुम सिन्हा अपनी बेटी प्रिया के घर चिराग (प्रिया के बेटे) का जन्मदिन मनाने आई थीं। फंक्शन के वक्त दोनों परिवारों के बीच गिप्ट लेने देने को लेकर प्रिया और उनके पति योगेश के बीच झगड़ा हो गया। कुसुम सिन्हा मामले को सुलझाने के लिए प्रिया के घर पर रुकीं।

आज, जब कॉल करने वाले ने अपनी मां से फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की, तो किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर वह प्रिया के घर आया और देखा कि फ्लैट बाहर से बंद था और दरवाज़े के पास खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसने तुरंत परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित किया और ताला तोड़ा, जहां उसने अपनी मां और बहन को कमरे के अंदर खून से लथपथ पाया। उसने आरोप लगाया कि योगेश सहगल ने सास और पत्नी दोनों की हत्या कर दी और बच्चों के साथ भाग गया।

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक आरोपी योगेश सहगल को रोहिणी में थाना केएनके मार्ग पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से उसके खून से सने कपड़े और एक कैंची (अपराध का हथियार) जब्त कर ली गई है। हत्या का कारण घरेलू कलह और बार-बार होने वाले झगड़े बताए जा रहे हैं। क्राइम टीम और एफएसएल को बुलाया गया है। आगे की जांच जारी है।