शराब की वजह से होता था झगड़ा, गाजियाबाद की सोसाइटी में पत्नी को गोली मार भागा पति
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में मंगलवार सुबह घरेलू विवाद के चलते पति ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है की हत्यारोपी पति की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है।
पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान 42 वर्षीय रूबी के रूप में हुई है। उसका पति विकास सहलावत कोई काम-धंधा नहीं करता था और आए दिन शराब पीने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। मंगलवार को भी इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से में विकास ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी। गोली लगने से रूबी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के समय घर में उनकी 11 साल की बेटी मौजूद थी।
घटना की सूचना मिलते ही एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं।
एसीपी के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला घरेलू कलह से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं, घटना के बाद सोसाइटी में दहशत का माहौल है। पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।