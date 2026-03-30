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गैस सिलेंडर मार पत्नी की हत्या, दिल्ली में दिल दहला देने वाली हत्या

Mar 30, 2026 07:21 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर इलाके में एक शख्स ने छोटे गैस सिलेंडर से हमला करके पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान 32 साल की पूनम के तौर पर हुई है और आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गैस सिलेंडर मार पत्नी की हत्या, दिल्ली में दिल दहला देने वाली हत्या

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर इलाके में एक शख्स ने छोटे गैस सिलेंडर से हमला करके पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान 32 साल की पूनम के तौर पर हुई है और आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना डीडीए जनता फ्लैट में हुई।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दंपति की शादी 2020 में हुई थी और वे तकरीबन एक महीने पहले ही राजस्थान के चुरू जिले से दिल्ली रहने आए थे। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हेमंत तिवारी ने बताया, पड़ोसियों ने घर से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूनम को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

भाई को मदद करने पर हुई बहस

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पति-पत्नी के बीच पति के भाई के लिए वित्तीय सहायता को लेकर बहस हुई थी। उनके मुताबिक, झगड़े के दौरान, कुमार ने कथित तौर पर एक छोटा एलपीजी सिलेंडर उठाया और उससे अपनी पत्नी पर कई बार हमला किया।

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अधिकारी ने बताया कि दंपति की चार और डेढ़ साल की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी चूरू में अपने दादा-दादी के साथ रहती है और दूसरी बेटी घटना के समय घर पर मौजूद थी।

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पिछले रिकॉर्ड भी खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और हत्या का मामला दर्ज किया है। घटनास्थल की घेराबंदी कर ली गई है और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस दंपति के पिछले रिकॉर्ड की भी जांच कर रहे हैं और हत्या से पहले की घटनाओं के क्रम का पता लगाने के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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