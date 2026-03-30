गैस सिलेंडर मार पत्नी की हत्या, दिल्ली में दिल दहला देने वाली हत्या
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर इलाके में एक शख्स ने छोटे गैस सिलेंडर से हमला करके पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान 32 साल की पूनम के तौर पर हुई है और आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर इलाके में एक शख्स ने छोटे गैस सिलेंडर से हमला करके पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान 32 साल की पूनम के तौर पर हुई है और आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना डीडीए जनता फ्लैट में हुई।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दंपति की शादी 2020 में हुई थी और वे तकरीबन एक महीने पहले ही राजस्थान के चुरू जिले से दिल्ली रहने आए थे। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हेमंत तिवारी ने बताया, पड़ोसियों ने घर से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूनम को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
भाई को मदद करने पर हुई बहस
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पति-पत्नी के बीच पति के भाई के लिए वित्तीय सहायता को लेकर बहस हुई थी। उनके मुताबिक, झगड़े के दौरान, कुमार ने कथित तौर पर एक छोटा एलपीजी सिलेंडर उठाया और उससे अपनी पत्नी पर कई बार हमला किया।
अधिकारी ने बताया कि दंपति की चार और डेढ़ साल की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी चूरू में अपने दादा-दादी के साथ रहती है और दूसरी बेटी घटना के समय घर पर मौजूद थी।
पिछले रिकॉर्ड भी खंगाल रही पुलिस
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और हत्या का मामला दर्ज किया है। घटनास्थल की घेराबंदी कर ली गई है और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस दंपति के पिछले रिकॉर्ड की भी जांच कर रहे हैं और हत्या से पहले की घटनाओं के क्रम का पता लगाने के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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