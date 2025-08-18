चाकू से गला रेत कर पत्नी को मार डाला, चरित्र पर शक करता था पति, 2 माह पहले जमानत पर बाहर आया था

गाजियाबाद के लोनी इलाके में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी के चरित्र पर शक करने वाले पति ने चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। वह दो माह पूर्व ही सिरसा जेल से जमानत पर घर आया था।

गाजियाबाद के लोनी इलाके में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी के चरित्र पर शक करने वाले पति ने चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। वह दो माह पूर्व ही सिरसा जेल से जमानत पर घर आया था।

अंकुर विहार थाना क्षेत्र की अंकुर एनक्लेव कॉलोनी में सोमवार देर शाम पति ने पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। पति दो माह पूर्व ही सिरसा हरियाणा जेल से जमानत पर आया था। पति पत्नी के चरित्र पर शक करता था।

अंकुर एंक्लेव निवासी सुमित गुप्ता का राम पार्क एक्सटेंशन निवासी 26 साल की कविता गुप्ता के साथ करीब ढाई वर्ष पहले विवाह हुआ था। सुमित ऑटो चलाता था। वह पत्नी पर अवैध संबंध होने का शक करने लगा था। कई बार दंपति‌ में झगड़ा भी हुआ। इस दौरान कविता से मारपीट भी था। सोमवार रात करीब आठ बजे पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो गया।

विवाद के दौरान ही सुमित ने चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया। पहले सिर और हाथ में चाकू मारे और कविता लहूलुहान होकर गिर गई तो उसका गला रेत दिया। पत्नी की चीख निकलने पर आस पास के लोग मौके पर पहुंचे और कविता को फर्श पर खून से लथपथ पड़ा देख शोर मचा दिया। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मृतका के परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। आरोपी से पूछताछ के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा।