Hindustan Hindi News
चाकू से गला रेत कर पत्नी को मार डाला, चरित्र पर शक करता था पति, 2 माह पहले जमानत पर बाहर आया था

गाजियाबाद के लोनी इलाके में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी के चरित्र पर शक करने वाले पति ने चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। वह दो माह पूर्व ही सिरसा जेल से जमानत पर घर आया था।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/लोनीMon, 18 Aug 2025 11:13 PM
अंकुर विहार थाना क्षेत्र की अंकुर एनक्लेव कॉलोनी में सोमवार देर शाम पति ने पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। पति दो माह पूर्व ही सिरसा हरियाणा जेल से जमानत पर आया था। पति पत्नी के चरित्र पर शक करता था।

अंकुर एंक्लेव निवासी सुमित गुप्ता का राम पार्क एक्सटेंशन निवासी 26 साल की कविता गुप्ता के साथ करीब ढाई वर्ष पहले विवाह हुआ था। सुमित ऑटो चलाता था। वह पत्नी पर अवैध संबंध होने का शक करने लगा था। कई बार दंपति‌ में झगड़ा भी हुआ। इस दौरान कविता से मारपीट भी था। सोमवार रात करीब आठ बजे पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो गया।

विवाद के दौरान ही सुमित ने चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया। पहले सिर और हाथ में चाकू मारे और कविता लहूलुहान होकर गिर गई तो उसका गला रेत दिया। पत्नी की चीख निकलने पर आस पास के लोग मौके पर पहुंचे और कविता को फर्श पर खून से लथपथ पड़ा देख शोर मचा दिया। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मृतका के परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। आरोपी से पूछताछ के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा।

दो माह पहले ही जमानत पर छूटा था

सुमित विवाह के दो माह बाद ही हरियाणा में एक व्यक्ति को गोली मारने के मामले में गिरफ्तार हो गया था। करीब दो वर्ष तक हरियाणा के सिरसा की जेल में बंद रहा। दो माह पहले ही जमानत मिलने पर वह जेल से छूट कर बाहर आया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी ने पत्नी की हत्या की साजिश पहले ही रच ली थी। इसीलिए वह हत्या के लिए चाकू खरीदकर लाया था।