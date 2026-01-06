Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newshusband hide baldness with wig to for marriage wife reached police station FIR filed against 5 people
विग से गंजापन छुपाकर की थी शादी, पोल खुलने पर थाने पहुंच गई पत्नी; 5 लोगों पर कराई FIR

विग से गंजापन छुपाकर की थी शादी, पोल खुलने पर थाने पहुंच गई पत्नी; 5 लोगों पर कराई FIR

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा की महिला ने अपने पति पर गंजापन छिपाकर शादी करने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है। पत्नी का आरोप है कि शादी से पहले कई अहम बातों को उनसे छिपाया गया। महिला के अनुसार, उसके पति पूरी तरह गंजे हैं और नकली ‘हेयर पैच’ का इस्तेमाल करते हैं।

Jan 06, 2026 06:10 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

अभिनेता आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला आपको याद होगी। फिल्म में अभिनेता विग लगाकर अपना गंजापन छिपाता है और अभिनेत्री यामी गौतम से शादी कर लेता है। गंजेपन का पता चलते ही यामी शादी तोड़ लेती है। इसी तरह ग्रेटर नोएडा की महिला ने अपने पति पर गंजापन छिपाकर शादी करने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित गौर सिटी सोसाइटी में रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी दिल्ली के राणा प्रताप बाग निवासी संयम जैन के साथ 16 जनवरी 2024 को हुई थी। आरोप है कि शादी से पहले कई अहम बातों को उनसे छिपाया गया। महिला के अनुसार, उसके पति पूरी तरह गंजे हैं और नकली ‘हेयर पैच’ का इस्तेमाल करते हैं। विवाह के समय बताया गया था कि उनके घने बाल हैं। उसने पति की शैक्षिक योग्यता और आय के बारे में भी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।

गंजेपन की पोल खुलने के बाद होने लगा विवाद

पीड़िता का आरोप है कि गंजेपन की पोल खुलने के बाद आए दिन उनमें विवाद होने लगा। पति ने उस पर दबाव बनाने के लिए मोबाइल फोन से कई निजी फोटो निकाल लिए। इन फोटो को वायरल करने की धमकी देकर जबरन रुपये वसूलता रहा। विरोध करने पर मारपीट कर प्रताड़ित करता है। इसमें सास-ससुर समेत अन्य लोग भी सहयोग करते हैं। कुछ दिन पहले आरोपियों ने 15 लाख रुपये के गहने छीनकर पीटा और घर से निकाल दिया।

पति समेत पांच लोगों पर प्रताड़ना का मामला दर्ज

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। बिसरख कोतवाली प्रभारी ने बताया कि महिला का आरोप है कि 10 जनवरी 2025 को वह पति के साथ 8 दिन के टूर पर थाईलैंड गई थी। महिला ने विदेश यात्रा के दौरान पति द्वारा मारपीट किए जाने और थाईलैंड से भारत लौटते समय गांजा लाने के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। कोतवाली प्रभारी का कहना है मामले की जांच की जा रही है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. एपी सिंह, मनोविज्ञानी जीबीयू, ''शादी का रिश्ता पारिवारिक स्थिति, शारीरिक सुंदरता, वैचारिक सामंजस्य और भावनात्मक लगाव पर टिका होता है। विवाह के बाद दंपती में से कोई एक इन मानदंडों को छिपाता है तो इसकी जानकारी मिलने पर पार्टनर को मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचता है। हालांकि, समय के साथ शारीरिक सुंदरता फीकी पड़ने लगती है, लेकिन शुरुआती दौर में झूठ से रिश्ते में दरार आती है। सिर्फ गंजापन के कारण ऐसा हुआ है, यह जरूरी नहीं। दूसरे कारण भी हो सकते हैं।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Noida News Up News Husband Wife
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।