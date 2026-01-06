विग से गंजापन छुपाकर की थी शादी, पोल खुलने पर थाने पहुंच गई पत्नी; 5 लोगों पर कराई FIR

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा की महिला ने अपने पति पर गंजापन छिपाकर शादी करने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है। पत्नी का आरोप है कि शादी से पहले कई अहम बातों को उनसे छिपाया गया। महिला के अनुसार, उसके पति पूरी तरह गंजे हैं और नकली ‘हेयर पैच’ का इस्तेमाल करते हैं।

अभिनेता आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला आपको याद होगी। फिल्म में अभिनेता विग लगाकर अपना गंजापन छिपाता है और अभिनेत्री यामी गौतम से शादी कर लेता है। गंजेपन का पता चलते ही यामी शादी तोड़ लेती है। इसी तरह ग्रेटर नोएडा की महिला ने अपने पति पर गंजापन छिपाकर शादी करने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है।

बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित गौर सिटी सोसाइटी में रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी दिल्ली के राणा प्रताप बाग निवासी संयम जैन के साथ 16 जनवरी 2024 को हुई थी। आरोप है कि शादी से पहले कई अहम बातों को उनसे छिपाया गया। महिला के अनुसार, उसके पति पूरी तरह गंजे हैं और नकली ‘हेयर पैच’ का इस्तेमाल करते हैं। विवाह के समय बताया गया था कि उनके घने बाल हैं। उसने पति की शैक्षिक योग्यता और आय के बारे में भी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।

गंजेपन की पोल खुलने के बाद होने लगा विवाद पीड़िता का आरोप है कि गंजेपन की पोल खुलने के बाद आए दिन उनमें विवाद होने लगा। पति ने उस पर दबाव बनाने के लिए मोबाइल फोन से कई निजी फोटो निकाल लिए। इन फोटो को वायरल करने की धमकी देकर जबरन रुपये वसूलता रहा। विरोध करने पर मारपीट कर प्रताड़ित करता है। इसमें सास-ससुर समेत अन्य लोग भी सहयोग करते हैं। कुछ दिन पहले आरोपियों ने 15 लाख रुपये के गहने छीनकर पीटा और घर से निकाल दिया।

पति समेत पांच लोगों पर प्रताड़ना का मामला दर्ज पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। बिसरख कोतवाली प्रभारी ने बताया कि महिला का आरोप है कि 10 जनवरी 2025 को वह पति के साथ 8 दिन के टूर पर थाईलैंड गई थी। महिला ने विदेश यात्रा के दौरान पति द्वारा मारपीट किए जाने और थाईलैंड से भारत लौटते समय गांजा लाने के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। कोतवाली प्रभारी का कहना है मामले की जांच की जा रही है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।