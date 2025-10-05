गजब! पत्नी की डांट से बचने के लिए पुलिस को कर डाली झूठी शिकायत, ऐसे खुली पति की पोल

पश्चिमी दिल्ली के नागंलोई इलाके से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की डांट से बचने के लिए मोबाइल फोन चोरी होने की झूठी कहानी रच डाली।

पश्चिमी दिल्ली के नागंलोई इलाके से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की डांट से बचने के लिए मोबाइल फोन चोरी होने की झूठी कहानी रच डाली। इतना ही नहीं उसने पुलिस में शिकायक भी की। लेकिन पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो कहानी कुछ और ही निकली। मामला 31 अगस्त का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नांगलोई स्थित अग्रवाल टेंट हाउस के पास मोबाइल फोन छीन लिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो 36 साल के अशोक कौशिक ने कहा, लगभग रात 8 बजे जब वे अपनी स्कूटी से किराना लेने जा रहे थे, तभी एक अज्ञात युवक ने उनका टेक्नो (नीला रंग) मोबाइल फोन छीन लिया और काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर अपने साथी के साथ फरार हो गया। उस समय अशोक कौशिक नशे की हालत में था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन अशोक कौशिक के साथ स्नैचिंग की कोई घटना रिकॉर्ड में नहीं मिली। हालांकि, एक फुटेज में एक संदिग्ध को घटनास्थल के पास गली में भागते हुए देखा गया। पुलिस ने संदिग्ध की तलाश शुरू की और 2 सितंबर को उसे पकड़ लिया। उसकी पहचान 25 साल के सबर सिंह के तौर पर हुई। उसने बताया कि 31 अगस्त को अशोक कौशिक ने अपने खोए हुए मोबाइल पर कॉल करने के लिए उससे फोन मांगा था। लेकन क्योंकि वो नशे की हालत में था तो साबर ने उसे अपराधी समझ लिया और वहां से भाग गया। इसके बाद पुलिस ने अशोक कौशिक से पूछताछ की।