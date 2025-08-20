नोरा फतेही जैसी दिखे पत्नी, इसलिए जबरन जिम कराता; खाना तक नहीं देता था सनकी पति

पीड़िता द्वारा लगाए गए कई आरोपों में एक आरोप बॉडीशेमिंग का भी है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसकी मर्जी के खिलाफ जा कर रोजाना तीन घंटे जबरदस्ती जिम में वर्क आउट कराता था। ऐसा नहीं करने पर उसे खाना भी नहीं दिया जाता था।

गाजियाबाद के मुरादनगर की रहने वाली महिला ने पति, सास-ससुर और ननद के खिलाफ महिला थाने में केस दर्ज कराया है। पीड़िता द्वारा लगाए गए कई आरोपों में एक आरोप बॉडीशेमिंग का भी है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसकी मर्जी के खिलाफ जा कर रोजाना तीन घंटे जबरदस्ती जिम में वर्क आउट कराता था। ऐसा नहीं करने पर उसे खाना भी नहीं दिया जाता था।

बीते मार्च ही हुई थी शादी महिला के मुताबिक उसकी शादी बीते मार्च माह में मेरठ निवासी शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के साथ हुई थी। शादी में परिजनों ने 76 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि इसके बाद भी ससुरालियों द्वारा जमीन और नगदी की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा।

नोरा फतेही जैसी पत्नी मिल सकती थी महिला का आरोप है कि पति उससे तीन घंटे तक कसरत कराता था। तीन घंटे से कम कसरत करने पर उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। आरोप है कि पति यह कहकर ताने देता था कि उसे अभिनेत्री नोरा फतेही जैसी पत्नी मिल सकती थी, लेकिन उससे शादी होकर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। महिला के मुताबिक वह नोरा फतेही जैसा बनाने के लिए उससे कसरत कराता था।