Husband forced his wife to do gym so that she could look like Nora Fatehi नोरा फतेही जैसी दिखे पत्नी, इसलिए जबरन जिम कराता; खाना तक नहीं देता था सनकी पति, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHusband forced his wife to do gym so that she could look like Nora Fatehi

नोरा फतेही जैसी दिखे पत्नी, इसलिए जबरन जिम कराता; खाना तक नहीं देता था सनकी पति

पीड़िता द्वारा लगाए गए कई आरोपों में एक आरोप बॉडीशेमिंग का भी है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसकी मर्जी के खिलाफ जा कर रोजाना तीन घंटे जबरदस्ती जिम में वर्क आउट कराता था। ऐसा नहीं करने पर उसे खाना भी नहीं दिया जाता था।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबादWed, 20 Aug 2025 08:57 PM
share Share
Follow Us on
नोरा फतेही जैसी दिखे पत्नी, इसलिए जबरन जिम कराता; खाना तक नहीं देता था सनकी पति

गाजियाबाद के मुरादनगर की रहने वाली महिला ने पति, सास-ससुर और ननद के खिलाफ महिला थाने में केस दर्ज कराया है। पीड़िता द्वारा लगाए गए कई आरोपों में एक आरोप बॉडीशेमिंग का भी है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसकी मर्जी के खिलाफ जा कर रोजाना तीन घंटे जबरदस्ती जिम में वर्क आउट कराता था। ऐसा नहीं करने पर उसे खाना भी नहीं दिया जाता था।

बीते मार्च ही हुई थी शादी

महिला के मुताबिक उसकी शादी बीते मार्च माह में मेरठ निवासी शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के साथ हुई थी। शादी में परिजनों ने 76 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि इसके बाद भी ससुरालियों द्वारा जमीन और नगदी की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के मैदानगढ़ी में मां-बाप, बेटे की हत्या; ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप
ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में 21 अगस्त को स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, जान लीजिए वजह

नोरा फतेही जैसी पत्नी मिल सकती थी

महिला का आरोप है कि पति उससे तीन घंटे तक कसरत कराता था। तीन घंटे से कम कसरत करने पर उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। आरोप है कि पति यह कहकर ताने देता था कि उसे अभिनेत्री नोरा फतेही जैसी पत्नी मिल सकती थी, लेकिन उससे शादी होकर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। महिला के मुताबिक वह नोरा फतेही जैसा बनाने के लिए उससे कसरत कराता था।

दूसरी महिला से चैट, गर्भपात का आरोप

महिला का आरोप है कि पति किसी दूसरी महिला से चैट करता था। विरोध करने पर उसने उसके साथ मारपीट की। आरोप है गर्भवती होने पर पति ने गोली खिलाकर गर्भपात करा दिया। तबीयत बिगड़ने पर मायके वाले उन्हें साथ ले गए। वहां चिकित्सकों ने गर्भपात होने की बात बताई। महिला का कहना है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में वह ससुराल गईं तो उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। थक-हारकर उन्होंने महिला थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।