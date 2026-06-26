फरीदाबाद में जल्लाद बना पति, ड्यूटी पर जाने को बोली तो गर्भवती पत्नी को पानी में डुबो कर मार डाला
फरीदाबाद में एक पति का जल्लाद रूप सामने आया है। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को पानी में डुबो कर मार डाला। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। एक साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। दंपती एक माह पहले ही पंचशील कॉलोनी स्थित अपने नए मकान में रहने आए थे।
फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र स्थित पंचशील कॉलोनी में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। ड्यूटी पर जाने को लेकर हुए झागड़े में एक पति ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर पानी में डुबो कर मार डाला। मृतका की पहचान 24 साल की नेहा कुमारी के रूप में हुई है। वारदात के बाद आरोपी पति अमित गुप्ता मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, मृतका नेहा कुमारी मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। उसकी शादी 30 अप्रैल 2025 को अमित गुप्ता से हुई थी। नेहा करीब छह महीने की गर्भवती थी। दंपती एक माह पहले ही पंचशील कॉलोनी स्थित अपने नए मकान में रहने आए थे।
ड्यूटी पर जाने को लेकर झगड़ा हुआ था
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गुरुवार सुबह अमित के ड्यूटी पर जाने को लेकर झगड़ा हुआ था। अमित काम पर नहीं जाना चाहता था, जबकि नेहा उसे ड्यूटी पर जाने के लिए कह रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई। विवाद बढ़ने पर अमित ने पहले चुन्नी से नेहा का गला घोंट दिया। इसके बाद कथित रूप से उसे पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। खबर लिखे जाने तक मृतका के परिजन बिहार से शहर नहीं पहुंचे थे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही।
जीजा ने पुलिस को बताई पूरी घटना
बदरपुर दिल्ली के सौरभ विहार निवासी मृतका नेहा के जीजा दिलीप ने पुलिस को बताया कि गुरुवार सुबह 10:30 बजे उनकी नेहा से फोन पर बात हुई थी। इसके बाद उन्हें पता चला कि नेहा और उसके पति अमित गुप्ता के बीच झगड़ा हुआ था। जब नेहा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। पंचशील कॉलोनी स्थित घर पहुंचने पर देखा तो नेहा का सिर पानी से भरी बाल्टी में था।
चाचा को फोन कर हत्या की बात कबूला
सूत्रों के मुताबिक, हत्या के बाद अमित गुप्ता ने अपने चाचा को फोन कर बताया कि उसने अपनी पत्नी नेहा को मार दिया है। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची और पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच टीम
घटना की सूचना मिलते ही पल्ला थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम तथा एसीपी की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भिजवा दिया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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