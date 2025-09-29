गाजियाबाद में पत्नी और साले की हत्या करने के बाद पति ने की आत्महत्या; सामने आई ये वजह

घटना थाना बिसरख क्षेत्र के अंतर्गत रोजा जलालपुर की है। पुलिस को जानकारी मिली कि एक शख्स ने अपनी पत्नी व साले को मार-मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद उसने सुसाइड कर ली। पत्नी की उम्र 21 साल और साले की छह साल है।

जानकारी मिलने पर पुलिसी की टीम बताई गई जगह पहुंची। वहां पहुंचकर ज्ञात हुआ कि नारायण लाल पुत्र हेमराज निवासी गजरौला, पीलीभीत अपने परिवार के साथ रोजा जलालपुर में रहते थे और मजदूरी का काम करते थे। नारायण लाल का दामाद पप्पू लाल, जो कि गजरौला, पीलीभीत का रहने वाला है। वह 10 दिन पहले यहाँ पर आया था और इनके साथ ही रह रहा था।

29 सितंबर को जब नारायण लाल और उनकी पत्नी काम पर गए थे तो करीब 4:30 बजे शाम को दामाद पप्पू लाल ने अपनी 21 साल की पत्नी जसवंती व 6 साल के साले तेज प्रकाश के साथ मार पीट की और उन्हें घायल कर दिया। पप्पू ने अपनी साली और पत्नी को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई।