Husband commits suicide after killing his wife and brother-in-law गाजियाबाद में पत्नी और साले की हत्या करने के बाद पति ने की आत्महत्या; सामने आई ये वजह
Hindi Newsएनसीआर NewsHusband commits suicide after killing his wife and brother-in-law

घटना थाना बिसरख क्षेत्र के अंतर्गत रोजा जलालपुर की है। पुलिस को जानकारी मिली कि एक शख्स ने अपनी पत्नी व साले को मार-मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद उसने सुसाइड कर ली। पत्नी की उम्र 21 साल और साले की छह साल है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबादMon, 29 Sep 2025 08:08 PM
गाजियाबाद से एक शख्स द्वारा पत्नी और साले की हत्या करने के बाद आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना थाना बिसरख क्षेत्र के अंतर्गत रोजा जलालपुर की है। पुलिस को जानकारी मिली कि एक शख्स ने अपनी पत्नी व साले को मार-मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद उसने सुसाइड कर ली। पत्नी की उम्र 21 साल है और साले की छह साल।

जानकारी मिलने पर पुलिसी की टीम बताई गई जगह पहुंची। वहां पहुंचकर ज्ञात हुआ कि नारायण लाल पुत्र हेमराज निवासी गजरौला, पीलीभीत अपने परिवार के साथ रोजा जलालपुर में रहते थे और मजदूरी का काम करते थे। नारायण लाल का दामाद पप्पू लाल, जो कि गजरौला, पीलीभीत का रहने वाला है। वह 10 दिन पहले यहाँ पर आया था और इनके साथ ही रह रहा था।

29 सितंबर को जब नारायण लाल और उनकी पत्नी काम पर गए थे तो करीब 4:30 बजे शाम को दामाद पप्पू लाल ने अपनी 21 साल की पत्नी जसवंती व 6 साल के साले तेज प्रकाश के साथ मार पीट की और उन्हें घायल कर दिया। पप्पू ने अपनी साली और पत्नी को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई।

मारपीट करने के बाद 22 साल के दामाद पप्पू लाल ने खुद को कमरे में पंखे के हुक से लटककर फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवारजनों के अनुसार, दामाद पप्पू लाल की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण यह घटना घटित हुई है। अधिकारियों व फोरेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल की जांच की गई। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।