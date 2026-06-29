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लखनऊ से चाकू खरीद दिल्ली में मर्डर करने आया पति; जेठानी के घर सो रही पत्नी को काटा

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रजनीश पांडेय
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दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार थाना क्षेत्र कड़कड़डूमा गांव में एक 30 वर्षीय महिला के मर्डर में उसके पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी लखनऊ में आईसक्रीम की रेहड़ी लगाता है और वहीं से अपने साथ चाकू खरीदकर लाया था। मृतक महिला उसकी दूसरी पत्नी थी।

लखनऊ से चाकू खरीद दिल्ली में मर्डर करने आया पति; जेठानी के घर सो रही पत्नी को काटा

दिल्ली के शाहदरा जिले के कड़कड़डूमा गांव में हुई उत्तर प्रदेश की एक 30 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या के मामले को दिल्ली पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका आरोपी की दूसरी पत्नी और 3 बच्चों की मां थी। हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है।

डीसीपी शाहदरा राजेन्द्र प्रसाद मीणा ने बताया कि 28 जून को आनंद विहार थाना पुलिस को दिल्ली के कड़कड़डूमा गांव में एक कमरे के अंदर एक महिला के खून से लथपथ हालत में पड़े होने की पीसीआर कॉल मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां एक महिला मृत पाई गई। उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे।

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डीसीपी ने बताया कि इसके बाद क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। क्राइम टीम और एफएसएल कर्मियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद पुलिस द्वारा महिला शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।

जेठानी के घर आई हुई थी महिला

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला की पहचान 30 वर्षीय सोनम जोशी के रूप में हुई, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली थी। वर्तमान में वह नोएडा में रहकर फुल-टाइम मेड के तौर पर काम करती थी और हत्या के वक्त अपनी जेठानी कौशल के घर ठहरी हुई थी।

पुलिस ने इस हत्याकांड में सोनम के 35 वर्षीय पति अनुज जोशी को गिरफ्तार किया है। वह यूपी में लखनऊ के पांडे टोला, अलीगंज का रहने वाला है। आरोपी लखनऊ में आईसक्रीम की रेहड़ी लगाता है।

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हत्या के लिए लखनऊ से खरीदकर लाया था चाकू

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अनुज सोनम की हत्या के इरादे से एक रात पहले ही बस के जरिये लखनऊ से दिल्ली आया था। वह लखनऊ से अपने साथ एक चाकू भी खरीदकर लाया था। रविवार सुबह करीब 5:40 बजे कड़कड़डूमा गांव पहुंचा। इसके बाद वह उस कमरे में दाखिल हुआ, जहां सोनम सो रही थी और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सोनम की हत्या करने के बाद उसने चाकू को कमरे के अंदर ही एक प्लास्टिक के बैग में छुपा दिया। परिजनों और पड़ोसियों की मदद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू भी बरामद कर लिया है। आगे की जांच जारी है।

दो शादियां और 5 बच्चे

आरोपी ने पुलिस को बताया कि सोनम उसकी दूसरी पत्नी थी। पहली शादी ज्योति से हुई थी, जिनसे उसके दो बच्चे हैं। पहली पत्नी से तलाक के बाद उसने सोनम जोशी से शादी की थी और उससे तीन बच्चे हैं। फिलहाल सभी पांचों बच्चे आरोपी के साथ लखनऊ में ही रहते हैं।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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