राम नहीं, महाकाल को देखो; वीडियो को लेकर पति-पत्नी के बीच ऐसा झगड़ा, तलवार हमला
ग्वालियर में एक पति पत्नी के बीच वीडियो देखने को लेकर खूनी झगड़ा हो गया। पति ने पत्नी पर तलवार से हमला कर दिया। दोनों के बीच धार्मिक वीडियो को लेकर बहस हो गई थी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धार्मिक वीडियो देखने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। हजीरा थाना क्षेत्र के बड़ागेट कांचमिल में पति ने घर के मंदिर में रखी तलवार से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार किए। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को परिजनों ने तत्काल जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, घटना रात करीब साढ़े 11 बजे की है। हजीरा थाना क्षेत्र के बड़ागेट कांचमिल निवासी 36 वर्षीय रीतू तोमर अपनी बच्ची के साथ कमरे में मोबाइल पर भगवान श्रीराम के वीडियो देख रही थीं। इसी दौरान उनका 38 वर्षीय पति करनवीर उर्फ करू सिंह तोमर वहां पहुंचा। आरोप है कि पति ने पत्नी से श्रीराम के वीडियो की बजाय महाकाल का वीडियो देखने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। विवाद के दौरान पति ने पत्नी को तलाक देने की धमकी भी दी। इसके बाद गुस्से में आरोपी घर के मंदिर में रखी तलवार लेकर आ गया।
सिर, गर्दन और हाथ पर किए तलवार से वार
रीतू का आरोप है कि तलवार लेकर आए पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी और सिर, हाथ पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। कलाई पर गहरी चोट लगने के बाद महिला चीखते हुए घर से बाहर भागी, लेकिन आरोपी ने पीछा कर उसकी गर्दन और घुटने के ऊपर भी तलवार से हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल रीतू किसी तरह पड़ोसी के घर में पहुंची और अंदर से कमरा बंद कर अपनी जान बचाई। खून से लथपथ महिला कुछ देर बाद बेहोश हो गई। शोर सुनकर पहुंचे परिजनों ने उसे तत्काल JAH के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। डॉक्टरों की निगरानी में महिला का इलाज जारी है।
हत्या के प्रयास का मामला दर्ज, आरोपी फरार
घटना की सूचना मिलने के बाद हजीरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। CSP नागेंद्र सिंह सिकरवार के मुताबिक, आरोपी घटना के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।फिलहाल घायल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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