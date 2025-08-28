कश्मीर में 100 से ज्यादा नाबालिगों को बेचा, मानव तस्करी गिरोह का खुलासा; कितने रुपये मिले?

दिल्ली पुलिस ने एक मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने कश्मीरी घाटी में 100 से अधिक नाबालिगों को बेचा था, ये गिरोह रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर सक्रिय था।

मानव तस्करी में लिप्त गिरोह कश्मीरी घाटी में करीब सौ से अधिक नाबालिगों को बेच चुका है। इस बात का खुलासा गिरोह के सदस्य ने किया है। आउटर नॉर्थ पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नाबालिगों की संख्या का लगाने की कोशिश कर रही है।

जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक सलीम, सूरज, सतनाम एवं तालिब को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें सलीम श्रीनगर में प्लेसमेंट एजेंसी चलाता था। उसने पूछताछ में बताया है कि वह करीब सौ नाबालिगों को श्रीनगर घाटी के विभिन्न घरोंमें बेच चुका है। जांच में सामने आया कि किशोरों को 20 से 25 हजार और किशोरियों को 40 से 60 हजार रुपये में बेचा जाता था। यह गिरोह यूपीआई और हवाला के जरिए रुपये लेता था।

रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सक्रिय गिरोह पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह गिरोह रेलवे एवं बस स्टेशन पर सक्रिय रहता है। दिल्ली में देश भर के लोग आते हैं। गिरोह के सदस्य घर से नाराज होकर आने वाले बच्चों को निशाना बनाते थे। इन्हें जम्मू-श्रीनगर भेजने के लिए बसों में दस सीट हमेशा बुक रखी जाती थी। फिर जम्मू से आगे की यात्रा के लिए कैब खड़ी रहती थी। डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि तालिब के कब्जे से यूपी पुलिस के एसआई का नकली आईडी कार्ड भी बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह इसका इस्तेमाल जांच में बचने के लिए करता था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।