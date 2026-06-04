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गाजियाबाद के लोनी में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 12 आरोपी गिरफ्तार; नवजात बरामद

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, लोनी
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गाजियाबाद जिले में पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 11 माह की एक नवजात को बरामद किया है। गिरोह का सरगना हरियाणा का रहने वाला है। यह गिरोह 10-12 बच्चों को बेच चुका है।

गाजियाबाद के लोनी में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 12 आरोपी गिरफ्तार; नवजात बरामद

गाजियाबाद जिले में पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 11 माह की एक नवजात को बरामद किया है। गिरोह का सरगना हरियाणा का रहने वाला है। यह गिरोह 10-12 बच्चों को बेच चुका है।

ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस और स्वाट टीम ने अंतरराज्यीय मानव तस्करी गिरोह का खुलासा किया है। बहन की सौतन की नवजात बच्ची को अगवा करने वाली महिला समेत 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 11 दिन की नवजात बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। आरोपियों ने एक दंपति को बच्ची बेचने का सौदा कर रखा था।

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ट्रोनिका सिटी में रहने वाली हिना ने 23 मई को एक बच्ची को जन्म दिया था। हिना की सौतन की बहन राबिया और उसकी सहेली पूजा बच्ची को देखने आई थी और इसी दौरान बच्ची को अपने साथ लेकर चली गई। परिजनों के काफी तलाश करने और राबिया व पूजा से संपर्क न होने पर 26 मई को हिना ने पुलिस को शिकायत दी। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि ट्रोनिका सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर पूजा और राबिया के जरिए अन्य आरोपियों की पहचान की। सर्विलांस और मैनुअल इनपुट से मिले सुराग के आधार पर बुधवार सुबह मंडोला के पास से राजस्थान के हनुमानगढ़ निवासी सुनील कुमार और उसकी पत्नी कृष्णा देवी, हरियाणा के हिसार में रहने वाले संजय, गौतमबुद्धनगर के रबूपुरा निवासी राजेंद्र सिंह, साहिबाबाद निवासी पवन कुमार, दिल्ली के नांगलोई निवासी मनोज उर्फ मोनू, लोनी के अशोक विहार निवासी विनीत कुमार व उसकी पत्नी राबिया, फरमीना, दिल्ली के भलस्वा निवासी ज्योति, ट्रोनिका सिटी निवासी पूजा और बदरपुर निवासी कुमकुम को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 दिन की हिना की नवजात बच्ची को बरामद कर लिया। आरोपी तीन कारों में सवार थे और अरुणाचल प्रदेश के लिए निकलने वाले थे। वहां आरोपियों को राजू व दीप्ति से मिलना था। इन दोनों ने अरुणाचल प्रदेश में एक दंपति को बच्ची बेचने का सौदा कर रखा था।

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गरीब दंपतियों से खरीदते थे बच्चे

गिरोह का सरगना मनोज हरियाणा के हिसार का मूल निवासी है। उसके खिलाफ राजस्थान के उदयपुर में भी मानव तस्करी के दो केस दर्ज हैं। बाकी सभी आरोपी पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। राजू, दीप्ति के अलावा तरन्नुम, आरती और नदीम फरार हैं। ये तीनों ही मनोज की राजू व दीप्ति से बात करवाते हैं। मनोज बाकी लोगों के जरिए गरीब दंपतियों से बच्चे खरीदता था। जरूरत पड़ने पर चोरी भी करता था।

10-12 बच्चे बेच चुका है गिरोह

बेचने के लिए तैयार होने वाले दंपति को यह गिरोह नकली नोट देता था। बच्ची के लिए ढाई लाख और बच्चे के लिए चार लाख रुपये के नकली नोट देता था। इसे मनोज खुद कलर फोटोस्टेट के जरिए छापता था। पुलिस के मुताबिक मनोज अब तक 10-12 बच्चे अरुणाचल प्रदेश में बेच चुका है। खरीदने वाले दंपति से बच्ची के तीन से चार लाख और बच्चे के 10 लाख रुपये तक वसूलते थे। आरोपियों से तीन कार, 2.90 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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बच्ची को अगवा किया

राबिया ने पुलिस को बताया कि हिना के प्रसव से पहले ही उसे दो लाख रुपये का ऑफर दिया था। राबिया ने हिना को पहले से एक संतान होने और सौतेली चार संतान होने का हवाला देकर बच्ची की अच्छी परवरिश और मोटी रकम का झांसा दिया था। मगर बच्ची के जन्म के बाद हिना ने उसे साफ मना कर दिया था। वहीं, मनोज का कहना था कि वह पार्टी से बात कर चुका है, अब किसी भी हाल में बच्चा चाहिए। इसीलिए राबिया ने पूजा के साथ मिलकर बच्ची को अगवा कर लिया था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

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