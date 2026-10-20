RSS ऑफिस के पास कट्टे में मिला इंसानी खोपड़ी का कंकाल, गाजियाबाद में खौफनाक कांड
घटनास्थल पर एक चावल का कट्टा पड़ा था, जिसमें अन्य कचरा और दूसरा सामान भरा हुआ था। कट्टे के ऊपर इंसानी खोपड़ी का कंकाल रखा दिखाई दिया।
योगेन्द्र सागर, गाजियाबाद: गाजियाबाद के कविनगर थानाक्षेत्र के शास्त्रीनगर में आरएसएस कार्यालय के पास मंगलवार सुबह एक मकान के बाहर कूड़े के ढेर पर इंसानी खोपड़ी का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। खोपड़ी एक चावल के कट्टे के ऊपर रखी हुई थी, जिसमें कचरा और दूसरा सामान भरा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच कर फील्ड यूनिट को बुलाया। कंकाल किसका है और वह वहां कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 8:50 बजे डायल-112 पर सूचना मिली कि शास्त्रीनगर जे-ब्लॉक स्थित मकान नंबर-61 के सामने कूड़े का ढेर लगा था। वहां रखे कट्टे में इंसान का सिर दिखाई दे रहा था। सूचना मिलने पर कविनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर एक चावल का कट्टा पड़ा था, जिसमें अन्य कचरा और दूसरा सामान भरा हुआ था। कट्टे के ऊपर इंसानी खोपड़ी का कंकाल रखा दिखाई दिया।
खोपड़ी मिलने की सूचना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद फील्ड यूनिट को घटनास्थल पर बुलाया गया। फील्ड यूनिट ने मौके पर जरूरी जांच की और सबूत इकट्ठे किए। इसके बाद पुलिस ने पंचायतनामा की प्रक्रिया शुरू की।
फोरेंसिक जांच से पहचान संबंधी जानकारी स्पष्ट होगी
पुलिस के सामने अब यह पता लगाने की चुनौती है कि खोपड़ी किसकी है और उसे वहां किसने रखा। एसीपी कविनगर अभय डागा ने बताया कि कंकाल महिला का है या पुरुष का, इसकी पुष्टि के लिए कंकाल को फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा। जांच में उसकी पहचान और उससे जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मामले की पड़ताल की जा रही है।
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अदिति शर्मा
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