दिल्ली एयरपोर्ट पर बॉक्स में 'कंकाल' मिलने से हड़कंप; जांच में क्या आया सामने
राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट के टर्मिनल-तीन पर शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब प्रस्थान क्षेत्र में एक लावारिस बॉक्स में मानव कंकाल जैसी दिखने वाली वस्तु पाई गई।
राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट के टर्मिनल-तीन पर शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब प्रस्थान क्षेत्र में एक लावारिस बॉक्स में मानव कंकाल जैसी दिखने वाली वस्तु पाई गई। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और इलाके में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, ‘दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड’ (डायल) की सुरक्षा टीम ने आईजीआई हवाई अड्डा थाने को प्रस्थान क्षेत्र में एक एयरलाइन कार्यालय के पास पड़े संदिग्ध बॉक्स की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे तथा बॉक्स को जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया।
इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने पर आईजीआई हवाई अड्डा थाने के प्रभारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया। अधिकारी ने कहा, बॉक्स की जांच की गई।
जांच के दौरान पाया गया कि उसमें रखा कंकाल असली नहीं था, बल्कि आम तौर पर नर्सिंग और चिकित्सा शिक्षा में इस्तेमाल किया जाने वाला एक मॉडल था। पुलिस के अनुसार, बॉक्स पर चस्पा एक कंपनी के लेबल पर पता अंकित था। इसके आधार पर पुलिस ने संबंधित कंपनी से संपर्क किया, जिसने पुष्टि की कि बॉक्स में रखा सामान शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया मॉडल है।
अधिकारियों ने कहा कि जांच में सामने आया कि एक यात्री को उक्त बॉक्स को उड़ान में ले जाने की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद उसने उसे एयरलाइन स्टाफ के पास छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि बाद में यह बॉक्स हाउसकीपिंग स्टाफ की नजर में आया, जिन्होंने डायल की सुरक्षा टीम को इसकी सूचना दी और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, बॉक्स में कोई भी संदिग्ध या आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई और पूरी स्थिति को तय सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत संभाला गया। लेकिन संदेह दूर करने के लिए संबंधित वस्तु को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।