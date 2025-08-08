दिल्ली में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या, पार्किंग को लेकर हुआ था झगड़ा

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग विवाद को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल लेन में हुई।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि आसिफ कुरैशी का गुरुवार देर रात स्कूटी को गेट के सामने से हटाकर साइड में लगाने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। जिसके बाद आरोपियों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले के बाद, आसिफ को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आसिफ की पत्नी और रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने मामूली बात पर उस पर बेरहमी से हमला किया।

आसिफ की पत्नी साइनाज कुरैशी ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने पहले भी पार्किंग विवाद को लेकर उससे झगड़ा किया था। उन्होंने बताया कि गुरुवार को जब आसिफ काम से लौटा, तो उसने पड़ोसी की स्कूटी घर के मेन गेट के सामने खड़ी देखी, जिसके बाद उसने उसे वहां से हटाने के लिए कहा।

उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि, स्कूटी को मौके से हटाने के बजाय, पड़ोसियों ने आसिफ को गाली देना शुरू कर दिया और फिर उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया।