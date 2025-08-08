Huma Qureshi Cousin ASIF Qureshi Murder AAP Saurabh Bharadwaj Slams Delhi Police दिल्ली पुलिस को अब बस एक ही काम…; हुमा कुरैशी के भाई के मर्डर पर भड़के सौरभ भारद्वाज, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHuma Qureshi Cousin ASIF Qureshi Murder AAP Saurabh Bharadwaj Slams Delhi Police

दिल्ली पुलिस को अब बस एक ही काम…; हुमा कुरैशी के भाई के मर्डर पर भड़के सौरभ भारद्वाज

बॉलीवुड ऐक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या के मामले में दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था पर नाराजगी जताई है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 01:26 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली पुलिस को अब बस एक ही काम…; हुमा कुरैशी के भाई के मर्डर पर भड़के सौरभ भारद्वाज

बॉलीवुड ऐक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या के मामले में दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस जनता की सुरक्षा करने के बजाय आम आदमी पार्टी के नेताओ को निशाना बनाने में लगी हुई है। 7 अगस्त को जंगपुरा में स्कूटर पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद आसिफ कुरैशी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।

सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले लुटियन ज़ोन के चाणक्यपुरी में एक सांसद की चेन छीन ली गई थी। चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और चोरी के लिए कारों में सेंध लगाना इतना आम हो गया है कि लोगों ने अब शिकायत दर्ज कराना बंद कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, हत्या, बलात्कार और डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों को बस एक ही काम सौंपा गया है, आप नेताओं को झूठे मामलों में फंसाना।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 42 वर्षीय आसिफ कुरैशी की रात लगभग 10:30 बजे जंगपुरा के भोगल इलाके में दो स्थानीय युवकों से हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि विवाद तब बढ़ गया जब एक आरोपी ने कुरैशी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी छाती में गंभीर चोट आई।

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, "भोगल निवासी इलियास कुरैशी के बेटे आसिफ कुरैशी की स्कूटर पार्किंग को लेकर हुए विवाद में हत्या कर दी गई। एक आरोपी ने धारदार हथियार से उसकी छाती पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।"