दिल्ली पुलिस को अब बस एक ही काम…; हुमा कुरैशी के भाई के मर्डर पर भड़के सौरभ भारद्वाज

बॉलीवुड ऐक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या के मामले में दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस जनता की सुरक्षा करने के बजाय आम आदमी पार्टी के नेताओ को निशाना बनाने में लगी हुई है। 7 अगस्त को जंगपुरा में स्कूटर पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद आसिफ कुरैशी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।

सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले लुटियन ज़ोन के चाणक्यपुरी में एक सांसद की चेन छीन ली गई थी। चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और चोरी के लिए कारों में सेंध लगाना इतना आम हो गया है कि लोगों ने अब शिकायत दर्ज कराना बंद कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, हत्या, बलात्कार और डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों को बस एक ही काम सौंपा गया है, आप नेताओं को झूठे मामलों में फंसाना।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 42 वर्षीय आसिफ कुरैशी की रात लगभग 10:30 बजे जंगपुरा के भोगल इलाके में दो स्थानीय युवकों से हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि विवाद तब बढ़ गया जब एक आरोपी ने कुरैशी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी छाती में गंभीर चोट आई।