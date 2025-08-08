महज 18-19 साल के गौतम और उज्ज्वल ने ली हुमा कुरैशी के भाई की जान, पहले भी हो चुका था झगड़ा

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक सनसनीखेज वारदात को बेहद कम उम्र के दो लड़कों ने अंजाम दिया है। निजामुद्दीन इलाके में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के कजिन आसिफ की नुकीले हथियार से हत्या कर दी गई।

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक सनसनीखेज वारदात को बेहद कम उम्र के दो लड़कों ने अंजाम दिया है। निजामुद्दीन इलाके में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के कजिन आसिफ की नुकीले हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पार्किंग विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। परिवार के लोगों ने यह भी बताया है कि आरोपी भाइयों और मृतक आसिफ के बीच पहले भी झगड़ा हो चुका था।

हत्या के आरोप में आसिफ के दो पड़ोसी लड़कों गौतम और उज्ज्वल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों भाई हैं। बड़ा भाई उज्ज्वल 19 साल का है जबकि गौतम उससे एक साल छोटा है। बताया जा रहा है कि बड़े भाई उज्ज्वल ने सबसे पहले आसिफ पर हमला किया और फिर गौतम ने भी उसका साथ दिया। खून से लथपथ आसिफ को अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

42 साल के आसिफ कुरैशी और उज्ज्वल-गौतम का घर जंगपुरा भोगल के चर्च लेन में है। दोनों पड़ोसी हैं। पहले भी उनके बीच कई बार छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो चुका था। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात करीब 10:30 बजे आरोपियों ने अपने स्कूटर को आसिफ के घर के बाहर पार्क कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों भाई आसिफ को जमीन पर गिराकर मार रहे हैं जबकि कई लोग बीच-बचाव की कोशिश कर रहे हैं।

आसिफ ने स्कूटर हटाने को कहा तो उज्ज्वल के साथ उसकी बहस होने लगी। इस बीच उसका भाई भी वहां आ गया। तीनों के बीच बात बढ़ने लगी। काफी चीख-चिल्लाहट के बीत तीनों गुथ्म-गुत्था हैं। कई लोग बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं इस बीच आसिफ के शरीर पर नुकीले हथियार से कई बार वार कर दिया गया। आसिफ की पत्नी ने कहा कि उनके पति ने पड़ोसियों को स्कूटर हटाने को कहा था जिस पर बहस की शुरुआत हुई थी। परिवार के लोगों ने यह भी बताया कि दोनों पड़ोसियों के बीच पहले भी झगड़ा हो चुका था और तनातनी रहती थी।