हुमा कुरैशी के भाई के मर्डर में हिंदू-मुस्लिम एंगल? पत्नी के दावे पर दिल्ली पुलिस ने क्या बताया

दिल्ली के बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या मामले में पुलिस ने किसी भी सांप्रदायिक एंगल को खारिज किया है। आसिफ की पत्नी ने दावा किया था कि इस मर्डर के पीछे हिंदू-मुस्लिम एंगल है।

दिल्ली के भोगल इलाके में एक मामूली पार्किंग विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की जान चली गई। इस घटना के बाद खबरें आई कि मर्डर के पीछे सांप्रदायिक वजह थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड को पड़ोसियों के बीच निजी विवाद का नतीजा बताया है और सांप्रदायिक दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

क्या थी पूरी घटना? 7 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे, भोगल, जंगपुरा निवासी 42 वर्षीय आसिफ कुरैशी का पड़ोसियों के साथ पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। दरअसल, पड़ोसी उज्ज्वल ने अपनी स्कूटी आसिफ के घर के सामने खड़ी कर दी थी, जिसका आसिफ ने विरोध किया। बात इतनी बढ़ गई कि उज्ज्वल का भाई गौतम भी वहां आ गया। गुस्से में आकर दोनों भाइयों में से एक ने आसिफ पर धारदार हथियार (पोकर) से हमला कर दिया। इस हमले में आसिफ की छाती पर गंभीर चोट लगी, जिसके बाद वह बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, ईस्ट ऑफ कैलाश ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों, 19 वर्षीय उज्ज्वल और 18 वर्षीय गौतम, को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1)/3(5) के तहत FIR नंबर 233/25 दर्ज की है।

'कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं' दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) साउथ ईस्ट, हेमंत तिवारी ने साफ किया कि यह मामला पूरी तरह से दो पड़ोसियों के बीच का विवाद है। उन्होंने कहा, "हमें रात 11:35 बजे नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से PCR कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया कि 45 वर्षीय मोहम्मद आसिफ कुरैशी को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। हमारी SHO और IO टीमें तुरंत अस्पताल पहुंचीं, जबकि ACP और ADCP ने घटनास्थल का दौरा किया। यह घटना सिर्फ पड़ोसियों के बीच पार्किंग को लेकर हुए झगड़े का परिणाम है। इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है।"

मृतक की पत्नी के गंभीर आरोप आसिफ की पत्नी शाइना ने इस घटना को सुनियोजित हत्या करार दिया और सांप्रदायिक एंगल का दावा किया। उनका कहना है कि आसिफ मुस्लिम थे, जबकि आसपास के ज्यादातर निवासी हिंदू हैं। शाइना ने आरोप लगाया कि आरोपियों को आसिफ का हिंदू पड़ोसियों से दोस्ताना व्यवहार पसंद नहीं था। उन्होंने कहा, "वे लोग आसिफ को लेकर जलते थे कि वह हिंदुओं से इतनी अच्छी तरह क्यों बात करता है। यही उनका असली मसला था।"

शाइना ने यह भी दावा किया कि आरोपियों में से छोटे भाई का आपराधिक रिकॉर्ड है और वह नशे व चोरी जैसी गतिविधियों में लिप्त है। उन्होंने आगे कहा, "यह हमला जानबूझकर किया गया। अगर झगड़ा था, तो बात कहकर खत्म की जा सकती थी। उनकी बहन भी हमें और आसिफ को गालियां दे रही थी। वह अपने भाइयों को उकसा रही थी और चिल्ला रही थी, 'मारो, मारो'। यह पूरी तरह से एक सुनियोजित हत्या थी।"