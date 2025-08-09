huma qureshi brother asif murder ujjwal and gautam 6 time fight in year अगली बार जान से मार देंगे; आसिफ कुरैशी से जो कहा था, गौतम-उज्ज्वल ने वही किया, Ncr Hindi News - Hindustan
अगली बार जान से मार देंगे; आसिफ कुरैशी से जो कहा था, गौतम-उज्ज्वल ने वही किया

दिल्ली के भोगल इलाके में मामूली पार्किंग विवाद ने शुक्रवार को एक जान ले ली। फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की दो सगे भाइयों ने नुकीले हथियार से हमला कर हत्या कर दी। सालभर में छह बार हुई थी लड़ाई।

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 07:59 AM
दिल्ली के भोगल इलाके में मामूली पार्किंग विवाद ने शुक्रवार को एक जान ले ली। फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की दो सगे भाइयों ने नुकीले हथियार से हमला कर हत्या कर दी। आरोप है कि यह हत्या अचानक नहीं, बल्कि पहले से चल रही रंजिश का नतीजा थी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आसिफ और आरोपी उज्ज्वल व गौतम के बीच पिछले एक साल में छह बार झगड़े हो चुके थे। तीन महीने पहले भी मारपीट हुई थी, जिसमें आरोपियों ने आसिफ को धमकाया था कि अगली बार जान से मार देंगे। अब उनकी धमकी सच साबित हुई है।

‘ गेट के सामने से स्कूटी हटाने के लिए कहा था’

मृतक की पत्नी शाहीन कुरैशी ने बताया कि गुरुवार रात भी स्कूटी गेट के सामने देखकर आसिफ ने उज्ज्वल से हटाने को कहा, लेकिन उसने झगड़ा शुरू कर दिया। शोर सुनकर गौतम बाहर आया और आते ही मारपीट करने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर आसिफ पर हमला कर दिया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे दोनों भाई मिलकर आसिफ पर हमला कर रहे हैं। पुलिस ने वीडियो जब्त कर लिया है और इसी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई।

जानबूझकर लगाते थे स्कूटी, पत्नी चाहती थी कार्रवाई

मृतक की पत्नी शाहीन कुरैशी के मुताबिक, तीन महीने पहले हुए झगड़े के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की बात कही थी, लेकिन मोहल्लेवालों ने समझा-बुझाकर मामला शांत करवा दिया। इसके बाद भी उज्ज्वल अक्सर अपनी स्कूटी आसिफ के घर के गेट के सामने खड़ी करता था, जिससे विवाद बना रहता था। गुरुवार रात भी यही हुआ। स्कूटी गेट के सामने देखकर आसिफ ने उज्ज्वल से हटाने को कहा, लेकिन उसने झगड़ा शुरू कर दिया। शोर सुनकर गौतम बाहर आया और आते ही मारपीट करने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर आसिफ पर हमला कर दिया।

पड़ोसी पहुंचे बचाने, लेकिन नहीं माने आरोपी

झगड़े की आवाज सुनकर कई पड़ोसी बीच-बचाव के लिए दौड़े, लेकिन आरोपी नहीं माने। गौतम ने पास मौजूद लोगों को हथियार दिखाकर पीछे हटने को कहा, फिर आसिफ की छाती पर ताबड़तोड़ वार किए। घायल आसिफ मौके पर ही बेसुध होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

नशे में था गौतम, पहले भी दर्ज हैं केस

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गौतम नशे का आदी है और पहले भी अपराधों में शामिल रहा है। लाजपत नगर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज है। वारदात के समय भी वह नशे में था। पूछताछ में पता चला है कि जब उज्ज्वल और आसिफ में झगड़ा हो रहा था, तब गौतम घर के अंदर था। शोर सुनकर बाहर निकला और आते ही आसिफ पर टूट पड़ा। उज्ज्वल ने उसे भड़काया, जिसके बाद उसने हमला किया।

सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल

घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे दोनों भाई मिलकर आसिफ पर हमला कर रहे हैं। पुलिस ने वीडियो जब्त कर लिया है और इसी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई। हालांकि शुक्रवार सुबह से ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में आस-पड़ोस के लोग भी घटनास्थल पर दिख रहे हैं, जो बीच-बचाव की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।

हुमा के पिता को फोन पर मिली सूचना

अभिनेत्री हुमा कुरैशी के पिता और आसिफ के रिश्तेदार सलीम कुरैशी ने बताया कि जब उन्हें घटना की जानकारी मिली, तब वह घर पर थे। फोन पर बताया गया कि आसिफ ने सिर्फ इतना कहा था कि स्कूटी थोड़ा आगे बढ़ा लें, ताकि गेट से आवाजाही में दिक्कत न हो। लेकिन आरोपियों ने इस मामूली बात को अहंकार का सवाल बना लिया और उसकी हत्या कर दी। सलीम ने बताया कि आसिफ एक सीधा-सादा और मेहनती युवक था। दुर्भाग्य की बात यह रही कि वारदात के समय कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी बात पर हत्या होना यह दिखाता है कि हमारा समाज कितना असहिष्णु हो गया है। आज लोग छोटी-छोटी बातों पर जान लेने को तैयार हैं। सलीम कुरैशी ने मांग की कि आरोपियों को सख्त सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए।

दोनों आरोपी दबोचे

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर गौतम और उज्ज्वल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच भी शुरू कर दी है। यह वारदात एक बार फिर दिल्ली में स्थानीय झगड़ों के गंभीर परिणामों और पुलिस कार्रवाई में देर की कीमत को उजागर करती है।

