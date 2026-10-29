मैं शादियों में नहीं जाती, लेकिन अरबाज के निकाह में रहना था; शाहनवाज के बेटे पर बोलीं उमा भारती
हुसैन ने भारती को जवाब देते हुए लिखा, ‘अरबाज और अफशां के निकाह में आपकी कमी बहुत खली, लेकिन विश्वास था कि दीदी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। अरबाज का पहला जन्मदिन भी आपने अपने घर पर मनाया था, जिसकी याद आज भी दिल में बसी है।’
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के बेटे अरबाज और हरियाणा में जगाधरी से कांग्रेस विधायक अकरम खान की बेटी अफशां का निकाह रविवार (25 अक्तूबर) को नई दिल्ली में हुआ। इसके अगले दिन आयोजित रिसेप्शन समारोह में देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। हालांकि भाजपा नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस आयोजन में नहीं पहुंच सकीं, जिसके बाद उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए शाहनवाज हुसैन के साथ अपने 32 साल पुराने पारिवारिक और राजनीतिक संबंधों की यादें ताजा कीं। जिसके जवाब में हुसैन ने भी उनका आभार व्यक्त किया।
अपनी पोस्ट में उमा भारती ने लिखा, 'शाहनवाज हुसैन जी जब वृंदावन में अपने बेटे अरबाज के विवाह का निमंत्रण-पत्र देने आए थे तब शाहनवाज जी से मेरी पहली मुलाकात से लेकर अरबाज की शादी के निमंत्रण तक की पूरी कहानी याद आ गई। 1993 दिसंबर तक जगत प्रसाद नड्डा जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, उनके बाद मैं बनी।'
पूर्व सीएम ने बताया, 'शाहनवाज जी नड्डा जी की टीम में सदस्य की हैसियत से थे, उन्हें आशंका थी कि मैं नई टीम में उनको नहीं रखूंगी क्योंकि अयोध्या आंदोलन में इतनी सक्रिय भागीदारी के बाद मेरे जैसे लोगों की वामपंथियों के द्वारा ऐसी छवि प्रस्तुत कर दी गई कि हम मुस्लिम समाज के दुश्मन हैं।'
आगे उन्होंने लिखा, 'किंतु शाहनवाज जी की अत्यधिक सक्रियता को देखकर वह पहली बार कार्यालय प्रभारी बने, फिर राष्ट्रीय मंत्री बने, फिर लोकसभा का चुनाव लड़े और 32 वर्ष की आयु में अटल जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने।'
उमा भारती ने आगे बताया, 'रेनू शर्मा (शाहनवाज की पत्नी) के बारे में उन्होंने (शाहनवाज ने) सबसे पहले मुझे ही बताया था। रेनू एवं शाहनवाज दोनों अपनी धर्म का पालन करें और विवाह करें, मेरे इस सुझाव के बाद दोनों ने विवाह किया। फिर दोनों के परिवारों ने उनको अपना लिया, फिर अरबाज का जन्म हुआ, तो मेरे निवास पर युवा मोर्चे के सदस्यों ने खुशी मनाई, इसमें साहब सिंह वर्मा भी शामिल हुए, फिर तो शाहनवाज तरक्की करते गए, बच्चे बड़े होते गए, उच्च शिक्षा प्राप्त किए। रेनू एवं शाहनवाज के संबंधों की मिठास कभी कम नहीं हुई।'
भारती के मुताबिक 'अपने बेटे की शादी का निमंत्रण पत्र लेकर शाहनवाज जी वृंदावन आए और दिनांक 26 तारीख को शाम को अरबाज के निकाह में मुझे फूफी की हैसियत से बैठना था। मैं केदारनाथ जी से 25 तारीख सुबह वृंदावन आई, केदारनाथ जी में माइनस 3 डिग्री तापमान था, वृंदावन में अत्यधिक गर्मी, फिर तो मैं 26 तारीख को दिल्ली जा ही नहीं सकी इसका मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा।'
आगे उन्होंने लिखा, 'मैं शादियों में नहीं जाती हूं, किंतु अरबाज के निकाह में मुझे रहना था क्योंकि मेरी जिंदगी की यात्रा में शाहनवाज का साथ 32 साल का है, मेरी नजर में अभी भी वह बहुत छोटा है और मेरा भाई है, अब उसके बेटे का निकाह था, नहीं जा पाई। प्यारी अफशां एवं चिरंजीवी अरबाज तथा रेनू एवं शाहनवाज सबकी खुशहाली के लिए मैं वृंदावन में बांके बिहारी जी से प्रार्थना करती हूं।'
उधर उमा भारती की इस भावुक पोस्ट के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी पूर्व सीएम को जवाब दिया, और उनका आभार जताते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, 'दीदी, आपके भावपूर्ण शब्दों ने मुझे भावुक कर दिया। 32 वर्षों का हमारा साथ, आपका स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मेरे जीवन की अनमोल पूंजी है।'
आगे अरबाज के पहले जन्मदिन को याद करते हुए हुसैन ने लिखा, 'अरबाज और अफशां के निकाह में आपकी कमी बहुत खली, लेकिन विश्वास था कि दीदी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। अरबाज का पहला जन्मदिन भी आपने अपने घर पर मनाया था, जिसकी याद आज भी दिल में बसी है। जब आप दिल्ली आएंगी, तो घर आकर अरबाज और अफशां को आशीर्वाद देंगी, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। फिर मैं दोनों को आपके साथ कहीं ले जाऊंगा और अपनी दीदी की ओर से उन्हें भोजन करवाऊंगा। आप मेरी दीदी ही नहीं, मेरी अभिभावक हैं। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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