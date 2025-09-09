दिल्ली के यमुना विहार में पिज्जा आउटलेट के AC में जोरदार धमाका, 5 लोग हुए घायल

दिल्ली के यमुना विहार में सोमवार रात एक पिज्जा आउटलेट में लगे एसी कम्प्रेसर फटने से 5 लोग घायल हो गए। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण एसी के कम्प्रेसर में ब्लास्ट हुआ है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में सोमवार रात एक पिज्जा आउटलेट में लगे एसी कम्प्रेसर फटने से पांच लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए पास के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण एसी के कम्प्रेसर में ब्लास्ट हुआ है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, यमुना विहार में सोमवार रात करीब 9 बजे एक पिज्जा आउटलेट में लगे एसी में अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की इस घटना के कारण वहां आग लग गई। इस दौरान वहां मौजूद 5 लोग मामूली रूप से घायल भी हो गए। घायलों को पास के जीटीबी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई।

कौन-कौन घायल घायलों में 41 वर्षीय देवेश्वरी, 19 वर्षीय निखिल, 26 वर्षीय साहिल, 25 वर्षीय शिवम और 35 वर्षीय परवेज शामिल हैं। इन्हें मामूली 5 से 10 फीसदी के आसपास चोट आई थी।

पिज्जा आउटलेट इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर है, जहां एसी कम्प्रेसर में अचानक धमाका हुआ था। आग और धमाके की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की तीन गाड़ियों ने तुरंत मौके बचाव कार्य शुरू किया। आग पर करीब 40 मिनट के बाद काबू पा लिया गया। स्थानीय पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण एसी के कम्प्रेसर में ब्लास्ट हुआ है। बहरहाल तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से जांच की जा रही है।