ज्ञानेश कुमार पर फिर कब ऐक्टिव होगी CJP, अशुतोष रांका ने बताया पूरा ऐक्शन प्लान
सीजेपी का कहना है कि पार्टी अब तक केवल ब्रेक पर थी ताकी परिवार के साथ थोड़ा समय बिता सके। आने वाले समय में फिर एक बार ज्ञानेश कुमार का मुद्दा उठाया जाएगा। इसके लिए सीजेपी ने ऐक्शन प्लान तैयार किया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पिछले कुछ दिनों से शांत नजर आ रही है। अलग-अलग राज्यों में जाकर पार्टी स्कूल के मुद्दे उठा रही है, क्या बोलती पब्लिक नाम से कार्यक्रम भी कर रही है लेकिन उसके ज्ञानेश कुमार का जिक्र कहीं सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि सीजेपी का अभियान ठंडे बस्ते में चला गया है। हालांकि पार्टी इस अटकलों को खारिज कर रही है।
सीजेपी का कहना है कि पार्टी अब तक केवल ब्रेक पर थी ताकी परिवार के साथ थोड़ा समय बिता सके। आने वाले समय में फिर एक बार ज्ञानेश कुमार का मुद्दा उठाया जाएगा। इसके लिए सीजेपी ने ऐक्शन प्लान तैयार किया है।
एक इंटरव्यू में इस बारे में बताते हुए आशुतोष रांका ने सीजेपी के अगले कदम के बारे में बताते हुए कहा, हमारा फोकस दो चीजों पर रहेगा। हम चाहते हैं कि ये आंदोलन पूरे देशभर में पहुंचे। 2 अक्टूबर के बाद ये आंदोलन दिल्ली में बहुत तेजी से पहुंचा था। हमें अहसास हुआ कि अभी इसे देश के कोने-कोने में पहुंचना चाहिए जो पहले हमने नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि ये आंदोलन मिशन वाइड लेनल पर जाए। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ-साथ अन्य तमाम मुद्दे भी देश के कोने-कोने तक पहुंचे और ग्राउंड लेवल पर लोगों से बात करें कि किन-किन लोोगों के वोट कटे हैं और क्या असर पड़ा है।
दिल्ली में नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटेस्ट नहीं कर रहे
उन्होंने कहा, दूसरा कदम ये है कि हमारा फोसक संगठन बनाने पर भी है क्योंकि इस अभियान के लिए एक संगठन का होना बहुत जरूरी है। उन्होंनेबताया कि, संगठन बनाने के लिए भी हमारा फोकस उन राज्यों पर ज्यादा है जहां लोग अपने आप हमसे जुड़े और हमें अच्छा समर्थन मिला। दिल्ली, बिहार, राजस्थान झारखंड, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऐसे में हमारा ध्यान इन राज्यों पर फिलहाल ज्यादा है।
आशुतोष रांका ने कहा, अब तक हम ब्रेक पर थे। लेकिन अब हमने फिर से मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। हम एसआईआर के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं। जब हम दिल्ली में दिखेंगे, तभी प्रोटेस्ट माना जाएगा तो ये सही नहीं है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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