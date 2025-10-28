पहले सिर्फ हार्ड डिस्क की लूट का था इरादा फिर कैसे कर दी रामकेश की हत्या, लिवइन मर्डर में बड़ा खुलासा

संक्षेप: दिल्ली के तिमारपुर में 32 साल के यूपीएससी छात्र की उसी की लिवइन पार्टनर ने हत्या कर दी। मृतक रामकेश मीणा 21 साल की अमृता को उसकी अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था।

दिल्ली के तिमारपुर में 32 साल के यूपीएससी छात्र की उसी की लिवइन पार्टनर ने हत्या कर दी। मृतक रामकेश मीणा 21 साल की अमृता को उसके अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। अमृता के काफी कहने के बावजूद उसने ना तो वह वीडियो डिलीट किए और ना ही वो हार्ड डिस्क दी जिसमें अमृता के अश्लील वीडियो थे। इसके बाद अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित से मदद मांगी। सुमित ने अपने एक अन्य दोस्त संदीप के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।

6 अक्टूबर की रात को सुमित और संदीप रामकेश के घर में घुसे और उसकी हत्या कर दी। वारदात वाले दिन सीसीटीवी फुटेज में अमृता को भी उस बिल्डिंग से बाहर निकलकते हुए देखा गया था जहां रामकेश रहता है। अब इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की मानें तो आरोपियों का शुरुआती प्लान रामकेश को मारने का था ही नहीं। वह सिर्फ घर में लूट की वारदात को अंजाम देकर उस हार्ड डिस्क को लेना चाहते थे जिसमें अमृता के प्राइवेट वीडियो थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अक्टूबर की रात को सुमित और संदीप चेहरा ढक कर रामकेश के घर में घुसे। इसके बाद रामकेश से हाथापाई की गई और हार्ड डिस्क के ठिकाने की जानकारी निकालने के लिए तीनों ने बहुत देर तक उसका गला घोंटा। बताया जा रहा है कि काफी देर तक गला घोंटने की वजह से उसकी मौत हो गई। यह महसूस करने पर कि वह मर चुका है, उन्होंने आग लगाने का नाटक करने और ऐसा दिखाने का फैसला किया कि उसकी मौत आग में जलकर हुई है।

पुलिस ने कैसे सुलझाई गुत्थी पुलिस को एसी में विस्फोट के कारण फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई और कमरे से बुरी तरह जला हुआ शव बरामद किया। शुरुआत में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि पांच और छह अक्टूबर की रात को चेहरा ढके दो लोग इमारत में घुसे थे और तड़के लगभग दो बजकर 57 मिनट पर एक महिला उनमें से एक के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उनके जाने के कुछ ही देर बाद आग लग गई।

जांच के दौरान महिला के ‘कॉल डिटेल रिकॉर्ड’ से पता चला कि वह अपराध स्थल के पास मौजूद थी जिससे संदेह पैदा हुआ। मुरादाबाद में कई छापे मारे गए और 18 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और अपने दो साथियों के नाम बताए। इसके बाद उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

महिला ने पुलिस को बताया था कि मीणा ने उसके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे और उन्हें डिलीट करने से इनकार कर दिया था। उसने यह बात अपने पूर्व प्रेमी को बताई जिससे वह आग बबूला हो गया। तीनों ने मीणा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उस पर तेल, घी और शराब छिड़क दी। महिला के पूर्व प्रेमी ने एक गैस सिलेंडर का वाल्व खोलकर उसमें लगा दी, जिससे विस्फोट हो गया। वह एलपीजी वितरक का काम करता था। इसके बाद वे मीणा की हार्ड डिस्क, लैपटॉप और अन्य सामान लेकर फरार हो गए।

सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से एक हार्ड डिस्क, एक ट्रॉली बैग, मृतक की कमीज और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।