आपको भी लाल किला जाकर सुननी है PM मोदी की स्पीच? तो करना होगा बस ये एक काम

इस साल 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर हर साल की तरह इस साल भी भव्य समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। यह लगातार उनका 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण होगा, जिसमें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी प्रमुख प्लेटफार्मों पर किया जाएगा।

करोड़ों लोग इस समारोह को टीवी और यूट्यूब पर लाइव देखते हैं, लेकिन कई लोग इस ऐतिहासिक पल को खुद अपनी आंखों से देखना पसंद करते हैं। अगर आप भी वहां जाने का सोच रहे हैं, तो आपको इसके लिए टिकट लेना होगा। टिकट ऑफलाइन भी उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें खरीदना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के लगाए गए काउंटरों का पता लगाना पड़ता है, जिसकी जानकारी अखबारों या आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाती है। ऑनलाइन बुकिंग करना ज्यादा आसान है और टिकट पोर्टल आज यानी 13 अगस्त से ही लाइव हो गया है।

आप टिकट e-invitations.mod.gov.in या aamantran.mod.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से खरीद सकते हैं। प्रक्रिया बहुत आसान है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकती है।

ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आसान स्टेप्स ➤e-invitations वेबसाइट पर जाएं, जहां टिकट बुकिंग का विकल्प मौजूद है।

➤"Independence Day 2025 Ticket Booking" पर क्लिक करें। (यह विकल्प 13 अगस्त से उपलब्ध है)।

➤अपना मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा भरें, और अपने फोन पर आए OTP का उपयोग करके लॉग इन करें।

➤जितने टिकट चाहिए, उनकी संख्या चुनें।

➤पहचान के लिए अपना आधार कार्ड या कोई अन्य वैध फोटो ID अपलोड करें।

➤अपनी पसंद की सीट कैटेगरी चुनें: General (20 रुपये), Standard (100 रुपये), Premium (500 रुपये)।

➤डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से पेमेंट करें।

➤पेमेंट सफल होने के बाद, आप अपना ई-टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।