आवारा कुत्तों की समस्या पर पहले किसे बताएं? MCD तक ऐसे पहुंचेगी शिकायत

ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष बी एस वोहरा ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से एमसीडी से बार-बार उन जगहों के बारे में जानकारी मांगी है, जहां अलग-अलग इलाकों में आवारा कुत्तों के लिए खाने-पीने की जगह (फीडिंग स्पॉट) बनाने की योजना है।

दिल्ली के आवारा कुत्तों को सुप्रीम राहत मिलने के बाद उनसे जुड़ी समस्याओं की शिकायत के लिए RWA ने एक व्यवस्था बनाई है। दिल्ली के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWAs) ने स्थानीय लोगों को सलाह दी है कि आवारा कुत्तों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए वे सबसे पहले अपने संबंधित आरडब्ल्यूए को जानकारी दें। ऐसा करने से शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। आरडब्ल्यूए के एक प्रमुख संगठन, यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली (URD) के अध्यक्ष सौरभ गांधी ने कहा कि संगठन ने अपने सदस्य एसोसिएशनों से अपने-अपने क्षेत्रों में निवासियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कहा है।

सौरभ गांधी ने कहा, "अगर आवारा कुत्तों या उनके लिए तय किए गए खाने-पीने की जगहों से संबंधित कोई समस्या है, तो निवासियों को तुरंत अपने आरडब्ल्यूए को सूचित करना चाहिए। इसके बाद आरडब्ल्यूए इन शिकायतों को तुरंत कार्रवाई के लिए एमसीडी को भेजेगा।" उन्होंने यह भी कहा कि यह तरीका हिंसक कुत्तों और उनसे पैदा होने वाली समस्याओं की पहचान करने में मदद करेगा।

इस बीच ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष बी एस वोहरा ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से एमसीडी से बार-बार उन जगहों के बारे में जानकारी मांगी है, जहां अलग-अलग इलाकों में आवारा कुत्तों के लिए खाने-पीने की जगह (फीडिंग स्पॉट) बनाने की योजना है। उन्होंने कहा, "हम खाने की जगहों का सही स्थान जानना चाहते हैं, ताकि निवासियों के लिए भी पारदर्शिता बनी रहे। फिलहाल, कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि पूरे इलाके के आवारा कुत्तों को कैसे और कहां खिलाया जाएगा।"

2,500 आरडब्ल्यूए (RWAs) का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख संगठन यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन (URJA) के अध्यक्ष अतुल गोयल ने कहा कि ये संगठन ज़मीनी स्तर पर भी आवारा कुत्तों से संबंधित समस्याओं की पहचान करेंगे और उन्हें नागरिक अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। गोयल ने कहा, "हम यह समझेंगे कि खाने की जगहें कैसे काम कर रही हैं और आवारा कुत्तों की समस्या को हल करने के लिए निवासियों और एमसीडी के बीच एक मध्यस्थ (मीडिएटर) के रूप में काम करेंगे।"