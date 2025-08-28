how to report stray dogs issues rwas recommends to complain to local bodies first then send to mcd details आवारा कुत्तों की समस्या पर पहले किसे बताएं? MCD तक ऐसे पहुंचेगी शिकायत, Ncr Hindi News - Hindustan
आवारा कुत्तों की समस्या पर पहले किसे बताएं? MCD तक ऐसे पहुंचेगी शिकायत

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली, पीटीआईThu, 28 Aug 2025 05:59 PM
दिल्ली के आवारा कुत्तों को सुप्रीम राहत मिलने के बाद उनसे जुड़ी समस्याओं की शिकायत के लिए RWA ने एक व्यवस्था बनाई है। दिल्ली के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWAs) ने स्थानीय लोगों को सलाह दी है कि आवारा कुत्तों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए वे सबसे पहले अपने संबंधित आरडब्ल्यूए को जानकारी दें। ऐसा करने से शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। आरडब्ल्यूए के एक प्रमुख संगठन, यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली (URD) के अध्यक्ष सौरभ गांधी ने कहा कि संगठन ने अपने सदस्य एसोसिएशनों से अपने-अपने क्षेत्रों में निवासियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कहा है।

सौरभ गांधी ने कहा, "अगर आवारा कुत्तों या उनके लिए तय किए गए खाने-पीने की जगहों से संबंधित कोई समस्या है, तो निवासियों को तुरंत अपने आरडब्ल्यूए को सूचित करना चाहिए। इसके बाद आरडब्ल्यूए इन शिकायतों को तुरंत कार्रवाई के लिए एमसीडी को भेजेगा।" उन्होंने यह भी कहा कि यह तरीका हिंसक कुत्तों और उनसे पैदा होने वाली समस्याओं की पहचान करने में मदद करेगा।

इस बीच ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष बी एस वोहरा ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से एमसीडी से बार-बार उन जगहों के बारे में जानकारी मांगी है, जहां अलग-अलग इलाकों में आवारा कुत्तों के लिए खाने-पीने की जगह (फीडिंग स्पॉट) बनाने की योजना है। उन्होंने कहा, "हम खाने की जगहों का सही स्थान जानना चाहते हैं, ताकि निवासियों के लिए भी पारदर्शिता बनी रहे। फिलहाल, कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि पूरे इलाके के आवारा कुत्तों को कैसे और कहां खिलाया जाएगा।"

2,500 आरडब्ल्यूए (RWAs) का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख संगठन यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन (URJA) के अध्यक्ष अतुल गोयल ने कहा कि ये संगठन ज़मीनी स्तर पर भी आवारा कुत्तों से संबंधित समस्याओं की पहचान करेंगे और उन्हें नागरिक अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। गोयल ने कहा, "हम यह समझेंगे कि खाने की जगहें कैसे काम कर रही हैं और आवारा कुत्तों की समस्या को हल करने के लिए निवासियों और एमसीडी के बीच एक मध्यस्थ (मीडिएटर) के रूप में काम करेंगे।"

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को अपने 11 अगस्त के आदेश में बदलाव किया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में पकड़े गए आवारा कुत्तों को शेल्टर से छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली एक विशेष बेंच ने स्पष्ट किया कि अब इन कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में वापस छोड़ा जा सकता है। हालांकि, यह आदेश रेबीज से संक्रमित या हिंसक व्यवहार वाले कुत्तों पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि अब सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के नगर निगमों को इस काम के लिए समर्पित "फीडिंग पॉइंट" (खाना खिलाने की जगहें) बनाने का निर्देश दिया था।