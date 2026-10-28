दिल्ली में ऑनलाइन शराब कैसे बुक करें? जानें ऐप से पेमेंट और दुकान से बोतल लेने का पूरा तरीका
Delhi Liquor Booking: दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। लेकिन अभी होम डिलीवरी की सुविधा नहीं मिल रही है। यह सुविधा दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के द्वारा चलाई गई है। जानिए ऐप से पेमेंट और दुकान से शराब लेने का पूरा तरीका।
Delhi Liquor Booking: दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। लेकिन अभी होम डिलीवरी की सुविधा नहीं मिल रही है। यह सुविधा दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के द्वारा चलाई गई है। दरअसल, बुकिंग एप के जरिए अब खुदरा दुकानों से शराब की पहले से बुकिंग की जा सकती है। अगर आपकी उम्र 25 साल से अधिक है, तो आप भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जानिए ऐप से पेमेंट और दुकान से शराब लेने का पूरा तरीका।
1. सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें
ऑनलाइन बुकिंग के लिए मोबाइल में ‘Delhi Liquor Booking’ ऐप डाउनलोड करना होगा। इसे गूगल प्ले स्टोर पर DSIIDC Ltd. के नाम से देखा जा सकता है। ऐप खोलने के बाद उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ें।
2. उपलब्ध ब्रांड और बोतल का साइज चुनें
ऐप पर उपलब्ध शराब के ब्रांड देखे जा सकते हैं। ग्राहक अपनी पसंद का ब्रांड, बोतल का साइज और उसकी मात्रा चुन सकते हैं। बुकिंग से पहले यह देखना जरूरी है कि चुना गया ब्रांड संबंधित दुकान पर उपलब्ध है या नहीं।
3. शराब लेने के लिए दुकान चुनें
ब्रांड और मात्रा चुनने के बाद उस DSIIDC आउटलेट का चयन करना होगा, जहां से शराब लेनी है। फिलहाल यह सुविधा निगम के 208 आउटलेट पर उपलब्ध है। दिल्ली की सभी सरकारी शराब की दुकानों पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू नहीं हुई है।
4. ऑनलाइन पेमेंट करें
अपना ऑर्डर और चुनी गई मात्रा जांचने के बाद ऐप के जरिये ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान सफल होने पर बुकिंग पूरी हो जाएगी। भुगतान से पहले ऑर्डर का विवरण ध्यान से जांच लें।
5. भुगतान के बाद मिलेगा QR कोड
ऑनलाइन भुगतान सफल होने पर ऐप पर QR कोड मिलेगा। शराब लेने के लिए इस कोड को संभालकर रखना होगा। दुकान पर ऑर्डर की पुष्टि के लिए इसी कोड को स्कैन किया जाएगा।
6. 48 घंटे के भीतर दुकान से लें शराब
बुकिंग के बाद ग्राहक को चुनी गई दुकान पर खुद जाना होगा। वहां काउंटर पर QR कोड दिखाना होगा, जिसे स्कैन करने के बाद बुक किया गया ऑर्डर दिया जाएगा। बुकिंग और भुगतान के बाद 48 घंटे के भीतर शराब लेना जरूरी है।
बुकिंग रद्द कर सकते हैं, लेकिन शराब वापस नहीं होगी
अगर ग्राहक शराब लेने से पहले अपना ऑर्डर रद्द करना चाहता है, तो बुकिंग कैंसिल करने का विकल्प उपलब्ध है। हालांकि, शराब की बिक्री और ग्राहक को उत्पाद सौंपे जाने के बाद उसे वापस करने का प्रावधान नहीं है।
कौन कर सकता है ऑनलाइन बुकिंग?
दिल्ली में शराब खरीदने के लिए ग्राहक की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। आबकारी नियमों के तहत एक व्यक्ति के लिए अधिकतम नौ लीटर व्हिस्की और 18 लीटर बीयर की खरीद सीमा बताई गई है। ऑनलाइन बुकिंग में भी लागू नियमों का पालन करना होगा।
दिल्ली की सभी दुकानों पर नहीं मिलेगी सुविधा
दिल्ली में चार सरकारी निगम मिलकर 700 से अधिक शराब की दुकानें चलाते हैं। इनमें DSIIDC के अलावा दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC), दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCSC) और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार (DCCWS) शामिल हैं। फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा केवल DSIIDC के 208 आउटलेट तक सीमित है।
इस सुविधा का उद्देश्य शराब की दुकानों पर लगने वाली कतारों को कम करना, भुगतान काउंटरों पर भीड़ घटाना और बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाना है। अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक नहीं रही है। सुविधा का विस्तार ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें