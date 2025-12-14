लूथरा ब्रदर शादी में थे, तीसरा मालिक गोवा; क्लब में आग लगते ही ‘फायर आवर’ में कौन-कैसे भागा?

संक्षेप: अब सामने आया है कि लूथरा ब्रदर उस समय एक शादी समारोह में शामिल थे और आग लगने की जानकारी मिलते ही देश छोड़कर भागने की प्लानिंग करने लगे थे। क्लब के तीसरे बड़े साझेदार अजय गुप्ता भी गोवा से भागकर दिल्ली चले आए थे। जानिए आग लगने के दौरान के घंटों में इन मालिकों ने क्या किया…

गोवा के नाइटक्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ में हुए भीषण अग्निकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस त्रासदी से जुड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अब सामने आया है कि लूथरा ब्रदर उस समय एक शादी समारोह में शामिल थे और आग लगने की जानकारी मिलते ही देश छोड़कर भागने की प्लानिंग करने लगे थे। क्लब के तीसरे बड़े साझेदार अजय गुप्ता भी गोवा से भागकर दिल्ली चले आए थे। जानिए आग लगने के दौरान के घंटों में इन मालिकों ने क्या किया…

ऑफिस से बुक कराई थाइलैंड की टिकट एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के वक्त लूथरा ब्रदर एक शादी समारोह में शामिल थे। जैसे ही उन्हें आग और जान-माल के नुकसान की जानकारी मिली, उन्होंने दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित अपने ऑफिस में फोन करके तुरंत थाईलैंड के टिकट बुक कराने के लिए कहा।

यूके के बजाय थाइलेंड जाने पर बढ़ा शक अपने सहयोगी भरत कोहली को ऑफिस से कुछ दस्तावेज़ इकट्ठा कर मुखर्जी नगर स्थित घर पर छोड़ने को भी कहा। शादी समारोह से निकलकर दोनों सीधे घर पहुंचे और कुछ ही घंटों के भीतर इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेत रवाना हो गए। जांचकर्ता अब यह भी पड़ताल कर रहे हैं कि लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड को ही क्यों चुना, जबकि उनमें से एक के पास लंबी अवधि का यूके वीज़ा भी था।

आग की खबर मिलते ही दिल्ली भागा पार्टनर दूसरी ओर, नाइटक्लब के तीसरे साझेदार अजय गुप्ता, जो खुद को “साइलेंट पार्टनर” बताते थे, जांच में सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले को-ओनर पाए गए हैं। आग लगने के समय गुप्ता गोवा में ही मौजूद थे। क्लब मैनेजर प्रियांशु (जो अब गिरफ्तार है) के फोन कॉल से उन्हें हादसे की जानकारी मिली। इसके बाद गुप्ता तुरंत डाबोलिम से दिल्ली के लिए रवाना हुए।

खुदको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, फिर… दिल्ली पहुंचकर वे पहले गुरुग्राम स्थित अपने घर गए और फिर ड्राइवर के साथ एक इनोवा कार में निकल पड़े। इस दौरान उनका फोन बंद था। पुलिस ने ड्राइवर के फोन को ट्रैक कर उन्हें लाजपत नगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन में पकड़ा, जहां गुप्ता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को भर्ती करा लिया था। हालांकि पुलिस ने उनके बीमार होने के दावे को झूठा पाया और उन्हें हिरासत में ले लिया।

क्लब में नहीं थे फायर सेफ्टी के इंतजाम जांच में सामने आया है कि नाइटक्लब में फायर सेफ्टी के बुनियादी इंतज़ाम तक नहीं थे। न तो फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे थे, न सेफ्टी अलार्म लगे थे। आपातकालीन निकास का अभाव था और क्लब तक पहुंचने वाली सड़क इतनी संकरी थी कि दमकल की गाड़ियां समय पर अंदर नहीं जा सकीं।