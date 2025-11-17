Hindustan Hindi News
बिरयानी और दावत सीक्रेट कोडवर्ड, टेलिग्राम का इस्तेमाल, आतंकी कैसे बना रहे थे दिल्ली में धमाके की साजिश

संक्षेप: दिल्ली धमाके के बाद सफेदपोश टेरर मॉड्यूल को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मॉड्यूल के सदस्यों ने आतंकी योजनाएं बनाने के लिए खास कोडवर्ड तैयार किए थे।

Mon, 17 Nov 2025 09:03 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली धमाके के बाद सफेदपोश टेरर मॉड्यूल को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मॉड्यूल के सदस्यों ने आतंकी योजनाएं बनाने के लिए खास कोडवर्ड तैयार किए थे। इतना ही नहीं वह इन सब कामों के लिए टेलिग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे। जानकारी के मुताबिक जिन चार डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, वह टेलीग्राम पर अपने पसंदीदा खाने के बारे में बात करते थे।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़म्मिल शकील, उमा उन नबी, शाहीन सईद और अदील अहमद राठेर जैसे आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों ने टेलिग्राम पर आतंकी योजनाओं के बारे में बात करने के लिए बिरयानी और दावत जैसे कोड वर्ड बनाए हुए थे और इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक बिरयानी का मतलब किसी विस्फोटक चीज से होता था जबकि दावत का मतलब किसी घास घटना से होता था।

जानकारी के मुताबिक भीड़-भाड़ वाली जगहों पर आतंकी हमले के लिए बम तैयार करने के बाद, उन्होंने टेलीग्राम पर एक मैसेज किया कि साझा किया थाकि बिरयानी तैयार है, दावत के लिए तैयार हो जाओ।

सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड की पहचान जम्मू-कश्मीर के शोपियां निवासी इमाम इरफान अहमद के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार, उसने कथित तौर पर डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाकर आतंक के रास्ते पर धकेल दिया था।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
