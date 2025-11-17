बिरयानी और दावत सीक्रेट कोडवर्ड, टेलिग्राम का इस्तेमाल, आतंकी कैसे बना रहे थे दिल्ली में धमाके की साजिश
दिल्ली धमाके के बाद सफेदपोश टेरर मॉड्यूल को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मॉड्यूल के सदस्यों ने आतंकी योजनाएं बनाने के लिए खास कोडवर्ड तैयार किए थे। इतना ही नहीं वह इन सब कामों के लिए टेलिग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे। जानकारी के मुताबिक जिन चार डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, वह टेलीग्राम पर अपने पसंदीदा खाने के बारे में बात करते थे।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़म्मिल शकील, उमा उन नबी, शाहीन सईद और अदील अहमद राठेर जैसे आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों ने टेलिग्राम पर आतंकी योजनाओं के बारे में बात करने के लिए बिरयानी और दावत जैसे कोड वर्ड बनाए हुए थे और इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक बिरयानी का मतलब किसी विस्फोटक चीज से होता था जबकि दावत का मतलब किसी घास घटना से होता था।
जानकारी के मुताबिक भीड़-भाड़ वाली जगहों पर आतंकी हमले के लिए बम तैयार करने के बाद, उन्होंने टेलीग्राम पर एक मैसेज किया कि साझा किया थाकि बिरयानी तैयार है, दावत के लिए तैयार हो जाओ।
सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड की पहचान जम्मू-कश्मीर के शोपियां निवासी इमाम इरफान अहमद के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार, उसने कथित तौर पर डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाकर आतंक के रास्ते पर धकेल दिया था।