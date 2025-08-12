How Supreme Court Order On Stary Dogs Will Be Implemented In Delhi NCR Mayor Said Full Plan दिल्ली-NCR में कैसे लागू होगा आवारा कुत्तों पर SC का आदेश; मेयर राजा इकबाल सिंह ने समझाया प्लान, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-NCR में कैसे लागू होगा आवारा कुत्तों पर SC का आदेश; मेयर राजा इकबाल सिंह ने समझाया प्लान

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कु्त्तों को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआईTue, 12 Aug 2025 05:20 PM
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कु्त्तों को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने अपनी योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि इस फैसले को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले उन कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाएगा जिनके काटने का खतरा ज्यादा है या जो रेबीज से संक्रमित हैं। इसके बाद अन्य आवारा कुत्तों पर फोकस किया जाएगा।

राजा इकबाल सिंह ने कहा, एमसीडी के पास 20 शेल्टर होम चल रहे हैं। हम चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे। पहले चरण में, हम उन कुत्तों को चुनेंगे जो काटने के लिए प्रवण हैं या रेबीज़ से संक्रमित हैं। बाद में, हम अन्य आवारा कुत्तों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह सब गैर-सरकारी संगठनों की मदद से किया जाएगा। हम जल्द ही एक हेल्पलाइन शुरू करेंगे। हम दिल्ली-एनसीआर की सभी एजेंसियों के साथ मिलकर कुत्तों से मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम नसबंदी कार्यक्रम में तेजी लाएंगे।

इससे पहले इकबाल सिंह ने कहा था, दिल्ली में दस नसबंदी केंद्र हैं, लेकिन कोई शेल्टर होम नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार आश्रय गृह स्थापित करने की दिशा में काम करेगी और एमसीडी यह सुनिश्चित करेगी कि आवारा कुत्तों को कोई समस्या न हो। राजा इकबाल सिंह ने कहा था, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे थे। हम अगले छह हफ्तों में इस आदेश को लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास आश्रय गृह नहीं हैं, लेकिन हमारे पास 10 चालू नसबंदी केंद्र हैं। हम अस्थायी और स्थायी आश्रय गृह बना सकते हैं। एमसीडी और दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवारा कुत्तों के कारण किसी को कोई समस्या न हो। हम अपने अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद एक कार्य योजना बनाएंगे।