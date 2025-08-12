दिल्ली-NCR में कैसे लागू होगा आवारा कुत्तों पर SC का आदेश; मेयर राजा इकबाल सिंह ने समझाया प्लान

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कु्त्तों को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कु्त्तों को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने अपनी योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि इस फैसले को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले उन कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाएगा जिनके काटने का खतरा ज्यादा है या जो रेबीज से संक्रमित हैं। इसके बाद अन्य आवारा कुत्तों पर फोकस किया जाएगा।

राजा इकबाल सिंह ने कहा, एमसीडी के पास 20 शेल्टर होम चल रहे हैं। हम चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे। पहले चरण में, हम उन कुत्तों को चुनेंगे जो काटने के लिए प्रवण हैं या रेबीज़ से संक्रमित हैं। बाद में, हम अन्य आवारा कुत्तों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह सब गैर-सरकारी संगठनों की मदद से किया जाएगा। हम जल्द ही एक हेल्पलाइन शुरू करेंगे। हम दिल्ली-एनसीआर की सभी एजेंसियों के साथ मिलकर कुत्तों से मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम नसबंदी कार्यक्रम में तेजी लाएंगे।