दिल्ली एयरपोर्ट पर कैसे हुई स्पाइसजेट और अकासा एयरलाइन के विमान में टक्कर, DGCA ने शुरू की जांच
दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार दोपहर को अकासा एयर और स्पाइसजेट के विमानों के पंखों के टकराने से दोनों विमानों को नुकसान पहुंचा। उड्डयन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार दोपहर को अकासा एयर और स्पाइसजेट के विमानों के पंखों के टकराने से दोनों विमानों को नुकसान पहुंचा। उड्डयन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद दोनों बोइंग 737 विमानों को हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि जांच पूरी होने तक एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलक और स्पाइसजेट के पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 2.15 बजे हवाई अड्डे के टर्मिनल एक पर हुई जब आकाश एयर का विमान टैक्सीवे पर उड़ान भरने के लिए निकलने वाला था और स्पाइसजेट का विमान पार्किंग स्टैंड की तरफ जा रहा था।
उन्होंने बताया कि अकासा एयर का विमान दिल्ली से हैदराबाद के लिए उड़ान क्यूपी-1406 संचालित करने वाला था, जबकि स्पाइसजेट का विमान लेह से आया था। डीजीसीए ने कहा कि स्पाइसजेट का विमान पार्किंग बे में जा रहा था। इसी दौरान अकासा एयर के विमान के एक हिस्से से टकरा गया। टक्कर के कारण स्पाइसजेट विमान के दाहिने हिस्से और अकाश एयर के विमान के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। डीजीसीए ने कहा कि वह मामले की जांच कर रहा है।
स्पाइसजेट के पायलट पर ऐक्शन
डीजीसीए ने कहा कि संबंधित वायु यातायात नियंत्रक और घटना में शामिल स्पाइसजेट के संबंधित पायलटों को जांच लंबित रहने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है। अकासा एयर ने कहा कि दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली उसकी उड़ान क्यूपी-1406 को बे (जहां विमान खड़ा रहता है) पर लौटना पड़ा। एयरलाइन ने बयान में कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अकासा एयर का विमान खड़ा था जब दूसरे एयरलाइन के विमान का एक हिस्सा उससे टकरा गया।
हादसे में शामिल विमान बोइंग 737 मैक्स 8 था। एयरलाइन ने बताया कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित रूप से विमान से उतर गए। एयरलाइन ने कहा, निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर उसका बोइंग 737-700 विमान एक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके दाहिने पंख और एक अन्य एयरलाइन के विमान के बाएं हिस्से को नुकसान पहुंचा। प्रारंभिक जानकारी का हवाला देते हुए अधिकारियों ने बताया कि टैक्सीवे पर दोनों विमानों के पंख आपस में टकरा गए। दोनों विमानों में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है।
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अदिति शर्मा
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