नोएडा से CP तक अब कितना देना होगा मेट्रो का किराया? गुरुग्राम जाने वाले भी ध्यान दें!

कईयों के मन में सवाल होगा कि अगर नोएडा से सीपी यानी राजीव चौक शॉपिंग करने जाना हो तो नए रेट के हिसाब से कितना किराया देना होगा या गुरुग्राम ऑफिस या किसी और काम से जाने वालों से मेट्रो कितना वसूलेगी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीWed, 27 Aug 2025 03:57 PM
दिल्ली मेट्रो ने 8 साल बाद किराए में बढ़ोतरी कर दिल्ली और एनसीआर वालों की थोड़ी ही सही पर जेब ढीली की है। नए रेट 25 अगस्त से लागू हो चुके हैं जिसके बाद न्यूनतम किराया 11 रुपये और अधिकतम 64 रुपये होगा। डीएमआरसी ने मेट्रो किराए में 1 रुपये से लेकर 4 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। इसके बाद कईयों के मन में सवाल होगा कि अगर नोएडा से सीपी यानी राजीव चौक शॉपिंग करने जाना हो तो नए रेट के हिसाब से कितना किराया देना होगा या गुरुग्राम ऑफिस या किसी और काम से जाने वालों से मेट्रो कितना वसूलेगी। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं।

नोएडा सिटी सेंटर से कनॉट प्लेस का लगेगा इतना किराया

नोएडा सिटी सेंटर से कनॉट प्लेस (राजीव चौक) तक की यात्रा के लिए दिल्ली मेट्रो का नया किराया अब एक तरफ की यात्रा के लिए ₹43 है, जो पहले ₹40 हुआ करता था। जो यात्री वापसी या दोनों तरफ की यात्रा का टिकट खरीदते हैं, उन्हें दोगुना किराया देना होगा, सिवाय उन लोगों के जो स्मार्ट कार्ड का उपयोग करते हैं, क्योंकि स्मार्ट कार्ड सुविधा के साथ-साथ पैसों की बचत भी कराता है। स्मार्ट कार्ड का नियमित रूप से उपयोग करने वालों को किराए में 10% की छूट मिलती रहेगी, साथ ही उन्हें कम भीड़-भाड़ वाले समय में अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।

फरीदाबाद से सीपी शॉपिंग करने जा रहे तो ध्यान दें!

बदरपुर बॉर्डर से कनॉट प्लेस (राजीव चौक) तक यात्रा करने वाले यात्रियों को अब एक तरफ की यात्रा के लिए ₹50 का भुगतान करना होगा। इस रूट में लगभग 18 स्टेशन कवर होते हैं और इसकी औसत यात्रा अवधि 43 से 52 मिनट है। पहले ₹46 का किराया लगता था। यात्री स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके 10% की छूट पाकर किराए को ₹45 तक कम कर सकते हैं। नियमित यात्रियों के लिए, दैनिक और साप्ताहिक पास भी उपलब्ध हैं।

नोएडा से एयरपोर्ट और एम्स जाने वालों को कितना देना होगा?

क्या आप इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) से उड़ान भरने की योजना बना रहे हैं? यदि आप नोएडा सिटी सेंटर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो एक सामान्य मेट्रो यात्रा में अब ₹60 का खर्च आएगा, जिसमें आमतौर पर लगभग 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं। जो लोग तेज चलने वाली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को पसंद करते हैं, उनके लिए किराए में ₹5 की बढ़ोतरी हुई है। स्मार्ट कार्ड का उपयोग करने वाले यात्री 10% की छूट के कारण ₹63 में यात्रा कर सकते हैं। एयरपोर्ट एक्सप्रेस यात्रा के समय को घटाकर केवल 41 मिनट कर देती है और इसकी सेवाएं सुबह 5:40 बजे से शुरू होकर रात 11:30 बजे तक चलती हैं।

नोएडा में रहने वालों के लिए एम्स जाना भी महंगा हो गया है। नए किराए के अनुसार, इस रूट पर एक तरफ की यात्रा के लिए अब ₹50 का खर्च आएगा। इस रूट में, जिसमें ब्लू या एक्वा लाइन से येलो या पिंक लाइन से जुड़ने के लिए मेट्रो बदलनी पड़ती है, चुने हुए रूट के आधार पर लगभग 49 से 57 मिनट लगते हैं। रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों पर, किराया घटकर ₹40 हो जाएगा। अगर आप स्मार्ट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आप और भी ज़्यादा बचत करेंगे, क्योंकि 10% की छूट से लागत ₹45 हो जाएगी।

सीपी से गुरुग्राम जाने वाले भी ध्यान दें!

हुडा सिटी सेंटर से कनॉट प्लेस (राजीव चौक) तक की पीली लाइन (येलो लाइन) लगभग 30 किमी की दूरी तय करती है, जिससे यह 21-32 किमी के किराए वाले स्लैब में आती है, जिसे ₹50 से संशोधित कर ₹54 कर दिया गया है। स्मार्ट कार्ड का उपयोग करने वाले यात्री 10% की छूट के साथ-साथ भीड़-भाड़ के समय के अलावा अन्य समय पर अतिरिक्त 10% छूट का लाभ उठा सकते हैं। रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों पर, इस रूट के लिए किराया ₹54 ही रहता है।

नोएडा से गुरुग्राम जाने वाले देख लें बढ़ा किराया

अगर आप नोएडा में रहते हैं और आपका ऑफिस गुरुग्राम में है तो आपके लिए भी जानना जरूरी है। नोएडा सिटी सेंटर से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम जाने वालों को कुल 1 घंटा 33 मिनट एक तरफ का लगता है। उस लिहाज से मेट्रो का किराया ₹60 देना होगा। दोनों के बीच कुल दूरी 44 किलोमीटर या उसके आसपास है। ये 32 किलोमीटर से ज्यादा वाले स्लैब में आता है जिसके बाद अब यात्रियों को इस पूरी जर्नी के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।