तुगलकाबाद अग्निकांड: नाबालिग ने कैसे दिया पूरी घटना को अंजाम; CCTV से खुला राज
तुगलकाबाद अग्निकांड को पहले पुलिस हादसा मान रही थी। लेकिन हाल ही में सामने आए एक सीसीटीवी फुटेज ने जांच की पूरी दिशा बदल थी। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित पांच मंजिला इमारत में लगी आग कोई हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। इस बात का खुलासा होते ही हर कोई सदमे में है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि एख नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया गया है। गुरुवार रात ढाई बजे लगी आग में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी जो धीरे-धीरे पूरी बिल्डिंग में फैल गई। लोगों की चीख पुकार और धुएं को देखकर आसपास के लोग भी बचाव के लिए आगे आए और कई लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला।
पुलिस शुरुआत में इसे हादसा मान रही थी लेकिन फिर हादसे के ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसने जांच की पूरी दिशा बदल दी। इस सीसीटीवी फुटेज में एक महिला आग लगने से ठीक पहले इमारत में जाती नजर आती है और थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाती है। पुलिस इस दिशा में जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि फुटेज में दिख रही लड़की गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप में रहने वाली 17 साल की नाबालिग है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह उस दिन बिल्डिंग के अंदर गई थी और वहां खड़ी टू व्हीलर को आग लगाई थी।
वह पांचवे फ्लोर पर रहने वाले दीपक के स्कूटर और बाइक में आग लगाना चाहती थी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि 27 साल महिला सरिता ने उसे इमारत में खड़े एक स्कूटर में आग लगाने के लिए उकसाया था। पुलिस ने कहा कि सरिता ने इस काम के लिए पेट्रोल और माचिस उपलब्ध कराई थी।
क्यों लगाई आग?
पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला है कि गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप के रहने वाले 3 साल के निरंजन और 27 साल के उसके भाई राजकुमार ने निजी विवाद निपटाने के लिए यह साजिश कथित तौर पर रची। पुलिस ने बताया कि नाबालिग के अलावा सरिता, निरंजन और राजकुमार से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है।
जांच में सामने आई बातों के बाद पुलिस ने बीएनएस के तहत आपराधिक साजिश, गैर-इरादतन हत्या, गैर-इरादतन हत्या के प्रयास, आग से नुकसान पहुंचाने और रात में छिपकर घर में घुसने से संबंधित धाराएं भी जोड़ दी हैं।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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