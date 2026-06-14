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तुगलकाबाद अग्निकांड: नाबालिग ने कैसे दिया पूरी घटना को अंजाम; CCTV से खुला राज

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तुगलकाबाद अग्निकांड को पहले पुलिस हादसा मान रही थी। लेकिन हाल ही में सामने आए एक सीसीटीवी फुटेज ने जांच की पूरी दिशा बदल थी। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। 

तुगलकाबाद अग्निकांड: नाबालिग ने कैसे दिया पूरी घटना को अंजाम; CCTV से खुला राज

दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित पांच मंजिला इमारत में लगी आग कोई हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। इस बात का खुलासा होते ही हर कोई सदमे में है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि एख नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया गया है। गुरुवार रात ढाई बजे लगी आग में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी जो धीरे-धीरे पूरी बिल्डिंग में फैल गई। लोगों की चीख पुकार और धुएं को देखकर आसपास के लोग भी बचाव के लिए आगे आए और कई लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला।

पुलिस शुरुआत में इसे हादसा मान रही थी लेकिन फिर हादसे के ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसने जांच की पूरी दिशा बदल दी। इस सीसीटीवी फुटेज में एक महिला आग लगने से ठीक पहले इमारत में जाती नजर आती है और थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाती है। पुलिस इस दिशा में जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि फुटेज में दिख रही लड़की गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप में रहने वाली 17 साल की नाबालिग है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह उस दिन बिल्डिंग के अंदर गई थी और वहां खड़ी टू व्हीलर को आग लगाई थी।

वह पांचवे फ्लोर पर रहने वाले दीपक के स्कूटर और बाइक में आग लगाना चाहती थी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि 27 साल महिला सरिता ने उसे इमारत में खड़े एक स्कूटर में आग लगाने के लिए उकसाया था। पुलिस ने कहा कि सरिता ने इस काम के लिए पेट्रोल और माचिस उपलब्ध कराई थी।

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क्यों लगाई आग?

पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला है कि गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप के रहने वाले 3 साल के निरंजन और 27 साल के उसके भाई राजकुमार ने निजी विवाद निपटाने के लिए यह साजिश कथित तौर पर रची। पुलिस ने बताया कि नाबालिग के अलावा सरिता, निरंजन और राजकुमार से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है।

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जांच में सामने आई बातों के बाद पुलिस ने बीएनएस के तहत आपराधिक साजिश, गैर-इरादतन हत्या, गैर-इरादतन हत्या के प्रयास, आग से नुकसान पहुंचाने और रात में छिपकर घर में घुसने से संबंधित धाराएं भी जोड़ दी हैं।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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