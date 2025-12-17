Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsHow many posts lying vacant in Delhi Police, Centre informs Parliament
कांस्टेबल से DCP तक दिल्ली में खाली पड़े हैं पुलिसकर्मियों के इतने पद, केंद्र सरकार ने संसद में बताया

संक्षेप:

Dec 17, 2025 05:14 pm ISTSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस में करीब 10 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं, इनमें कांस्टेबल से DCP तक की रैंक वाले पद हैं। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में दी। इस दौरान सरकार ने बताया कि दिल्ली में कांस्टेबल से लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) और एडिशनल DCP तक सभी रैंकों पर कुल 9,248 पद खाली हैं, जबकि फोर्स की मौजूदा संख्या 92,044 कर्मियों की है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) ने 30 नवंबर, 2025 तक दिल्ली पुलिस में रैंक के हिसाब से स्वीकृत कुल संख्या और खाली पदों के आधार पर राज्यसभा में यह जानकारी दी।

इस बारे में राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने सवाल पूछा था, जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा 'खाली पद एक डायनामिक प्रक्रिया है, जो रिटायरमेंट, प्रमोशन, इस्तीफे और अन्य कारणों से होती है, और इन्हें भरना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।'

गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दिए अपने लिखित जवाब में बताया, DCP और एडिशनल DCP पदों के लिए 60 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 13 पद खाली हैं। एडिशनल DCP के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (JAG) पद के लिए 54 अधिकारियों की संख्या स्वीकृत है, यहां 15 पद खाली पड़े हैं।

उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस में ACP (असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस) लेवल पर 346 स्वीकृत पदों में से 125 पद खाली हैं। इंस्पेक्टर के लिए बनाए गए 1,453 पदों में से 108 पद खाली हैं, जबकि सब-इंस्पेक्टरों के लिए स्वीकृत 8,087 संख्या के मुकाबले 1,039 पद खाली हैं।

पुलिस विभाग में ASI (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टरों) के लिए स्वीकृत 7,320 पदों में से 300 पद फिलहाल खाली हैं। हेड कांस्टेबल लेवल पर स्वीकृत 23,724 पदों में से 3,057 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह कांस्टेबलों के लिए कुल 50,946 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इसके मुकाबले 4,591 पद खाली हैं।

आगे उन्होंने कहा, 'खाली पदों की जानकारी नियमित रूप से भर्ती एजेंसियों को दी जाती है, और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्तियां की जाती हैं, जिसमें लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल जांच शामिल हैं।' गृहराज्य मंत्री ने यह जानकारी दिल्ली पुलिस के तहत रैंक के हिसाब से कुल स्वीकृत संख्या और खाली पदों के बारे में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए दी।

