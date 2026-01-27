पहले किडनैप किया फिर रेप की कोशिश; कैसे पकड़ा गया लैपर्ड ट्रेल कांड वाला आरोपी

संक्षेप: हरियाणा के गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां अरावली की पहाड़ियों में स्थित मशहूर 'लेपर्ड ट्रेल' के पास एक 23 वर्षीय युवती के साथ अपहरण और रेप की कोशिश की गई।

हरियाणा के गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां अरावली की पहाड़ियों में स्थित मशहूर 'लेपर्ड ट्रेल' के पास एक 23 वर्षीय युवती के साथ अपहरण और रेप की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में 25 साल के आरोपी गौरव राठी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता गुरुग्राम में एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करती है और पीजी में रहती है। रविवार की सुबह जब वह अपने एक दोस्त के साथ कार्यक्रम से लौट रही थी, तभी लेपर्ड ट्रेल के पास रुकने के दौरान आरोपी अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ वहां पहुंचा और विवाद शुरू कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शिकायत के मुताबिक, आरोपी गौरव ने युवती के दोस्त के साथ मारपीट की, उसका फोन छीन लिया और फिर युवती को जबरन अपनी गाड़ी में डालकर वहां से फरार हो गया। पीड़िता के दोस्त ने अपनी हुंडई ऑरा कार से आरोपी का पीछा भी किया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सका, जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए करीब दो घंटे तक तलाशी अभियान चलाया और आखिरकार सकतपुर इलाके के पास स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया।

पीड़ित के दोस्त ने शिकायत में कहा कि अचानक एक स्कॉर्पियो एसयूवी ने उन्हें रोका। वह गाड़ी से बाहर निकले और राठी से उसकी बहस शुरू हो गई। इसी कहासुनी के दौरान पीड़िता भी गाड़ी से बाहर निकली। शिकायत के अनुसार, राठी ने महिला के दोस्त का फोन छीन लिया, उसकी पिटाई की और फिर उसे जबरदस्ती एसयूवी में बिठाकर तेजी से भाग गया। पुलिस को गाड़ी एक नाले में फंसी हुई मिली, जिसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त था, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि भागने के दौरान तेज रफ्तार के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।