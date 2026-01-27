Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsHow Gurugram Leopard Trail Rape Attempt accused arrested
पहले किडनैप किया फिर रेप की कोशिश; कैसे पकड़ा गया लैपर्ड ट्रेल कांड वाला आरोपी

Jan 27, 2026 04:24 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
हरियाणा के गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां अरावली की पहाड़ियों में स्थित मशहूर 'लेपर्ड ट्रेल' के पास एक 23 वर्षीय युवती के साथ अपहरण और रेप की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में 25 साल के आरोपी गौरव राठी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता गुरुग्राम में एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करती है और पीजी में रहती है। रविवार की सुबह जब वह अपने एक दोस्त के साथ कार्यक्रम से लौट रही थी, तभी लेपर्ड ट्रेल के पास रुकने के दौरान आरोपी अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ वहां पहुंचा और विवाद शुरू कर दिया।

शिकायत के मुताबिक, आरोपी गौरव ने युवती के दोस्त के साथ मारपीट की, उसका फोन छीन लिया और फिर युवती को जबरन अपनी गाड़ी में डालकर वहां से फरार हो गया। पीड़िता के दोस्त ने अपनी हुंडई ऑरा कार से आरोपी का पीछा भी किया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सका, जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए करीब दो घंटे तक तलाशी अभियान चलाया और आखिरकार सकतपुर इलाके के पास स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया।

पीड़ित के दोस्त ने शिकायत में कहा कि अचानक एक स्कॉर्पियो एसयूवी ने उन्हें रोका। वह गाड़ी से बाहर निकले और राठी से उसकी बहस शुरू हो गई। इसी कहासुनी के दौरान पीड़िता भी गाड़ी से बाहर निकली। शिकायत के अनुसार, राठी ने महिला के दोस्त का फोन छीन लिया, उसकी पिटाई की और फिर उसे जबरदस्ती एसयूवी में बिठाकर तेजी से भाग गया। पुलिस को गाड़ी एक नाले में फंसी हुई मिली, जिसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त था, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि भागने के दौरान तेज रफ्तार के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।

जब पुलिस मौके पर पहुची, तो वहां का नजारा बेहद खौफनाक था> आरोपी अर्धनग्न अवस्था में था और युवती गाड़ी की पिछली सीट पर बेहोश पड़ी मिली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पीड़िता को सुरक्षित निकाला और मामले में अपहरण व दुष्कर्म के प्रयास की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी गौरव राठी फल की रेहड़ी लगाता है और उसने यह गाड़ी अपने किसी परिचित से मांग कर ली थी। फिलहाल पुलिस कार के मालिक से भी पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई से जांच जारी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gurugram News
